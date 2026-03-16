Нові ураження знову підірвали спроможності окупантів. Про успіхи розповіли у ССО ЗСУ.

Що ворог втратив у Криму та на Запоріжжі?

3 дні над ліквідацією ворожого озброєння трудилися підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Довідково. Middle-strike удари середньої дальності проводяться вглиб окупованої території на до кількох сотень кілометрів.

Вони успішно уразили склад матеріально-технічного забезпечення на аеродромі "Херсонес", генератор та комутаційну ворожих станцій радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки. Усе це – на території окупованого Севастополя.

На окупованій території Запорізької області росіянам теж було непросто. Там ЗСУ вдарили по ворожій базі ремонту пошкодженої броньованої техніки у населеному пункті Якимівка. А в Андріївці під прицілом опинилася база технічного обслуговування та складу матеріально-технічного забезпечення, озброєння й військової техніки. Ще одна ціль була у Берестовому – логістичний центр ворога.

Цій серії уражень підрозділам Middle-stike ССО сприяв Рух опору, чиї підпільники слідкують за ворожими об’єктами на тимчасово окупованих територіях України,

– зазначили у ССО.

