Об этом пишет партизанское движение "Атеш". Информацию передал агент в штабе 42-й мотострелковой дивизии России.
Что делают российские командиры на Запорожском направлении?
По словам агента "АТЕШ", часть погибших в документах продолжают записывать как тех, что якобы находятся на службе. Схема работает через умышленное занижение потерь в отчетности. Например, если из подразделения из 100 военных погибают около 20 человек, в документах могут указывать только пять погибших, а остальных формально оставляют в списках личного состава. В результате государство продолжает начислять на этих военных зарплаты, премии и другие выплаты.
По утверждению подполья, вместо семей погибших эти средства могут оставаться в распоряжении командования. В 70-м и 291-м мотострелковых полках за последние месяцы таким образом могли скрыть более 50 погибших военнослужащих.
В движении "Атеш" отмечают, что подобная практика позволяет не только занижать реальные потери на фронте, но и системно присваивать государственные средства, предназначенные для обеспечения военных и их семей.
О каких ситуациях в российской армии рассказывали партизаны "Атеш"?
Российские военные на Волчанском направлении жалуются на привилегии бойцов подразделения "Ахмат". Командование угрожает наказаниями тем, кто записывал видеообращения с критикой, в частности заключением или отправкой в "штрафные" подразделения.
Российских военных, официально отправленных в отпуск, заставляют обустраивать оборонительные позиции под Бахмутом, что подтвердили агенты партизанского движения "Атеш". Вместо отдыха военные роют окопы из-за нехватки личного состава, а в случае отказа или распространения информации им угрожают отправкой в штурмовые подразделения
Оккупанты из-за нехватки личного состава начали переводить медиков на боевые позиции, отправляя их в окопы с автоматами. Рост количества украинских дронов привело к увеличению раненых российских солдат, но из-за отсутствия медиков им часто не оказывают необходимой помощи.