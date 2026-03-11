Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ".
К теме Открыли сезон "хлопка" в Крыму: дроны СБУ всадили по авиаремонтному заводу и вражеской технике
Что известно о возможном увольнении начальника ПВО в Крыму?
По данным "Атеш", из-за накопленных потерь в подразделениях ПВО Крыма в Севастополь направили специальную проверочную комиссию.
Именно это стало причиной рассмотрения вопроса о смене командного состава 31-й дивизии ПВО. Партизаны объяснили, что Севастопольская дивизия входит в состав 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.
Россияне из этого военного формирования отвечают за прикрытие воздушного пространства над полуостровом, включительно с районами Севастополя и Джанкоя. Для этого российские солдаты применяют комплексы С-400 "Триумф".
Значительные потери средств ПВО в последнее время привели к ощутимому ослаблению защиты Херсонской области и Крыма. Москва, судя по всему, это признает,
– уточнили в "АТЕШ".
Кстати, недавно партизаны также информировали, что из-за недостатка личного состава российские военные вместо отдыха копают окопы, а за отказ или разглашение информации им угрожают переводом в штурмовые подразделения.
Как Силы обороны бьют по оккупантам в Крыму?
Бойцы Силы специальных операций ВСУ провели серию успешных ударов по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. В ночь на 25 февраля 2026 года были уничтожены зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь".
Позже, 9 марта, украинские подразделения нанесли новые удары по российской ПВО на полуострове. Под атаку попали три комплекса "Панцирь-С1" и мобильная огневая группа. Кроме этого, был уничтожен десантный катер проекта BK-16, а также объекты инфраструктуры на аэродроме Кировское.
Еще одну серию мощных ударов украинские силы нанесли 5 марта. Тогда в Крыму поразили еще один комплекс "Триумф", а в акватории Черное море уничтожили российский вертолет Ka-27.
По мнению военного эксперта, летчика-инструктора и полковника запаса ВСУ Романа Свитана, такие удары свидетельствуют о системной подготовке к более масштабным действиям против российских сил. По его словам, оккупированный полуостров постепенно превращается в еще одну Чернобаевку.