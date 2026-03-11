Об этом сообщили партизаны движения "АТЕШ".

К теме Открыли сезон "хлопка" в Крыму: дроны СБУ всадили по авиаремонтному заводу и вражеской технике

Что известно о возможном увольнении начальника ПВО в Крыму?

По данным "Атеш", из-за накопленных потерь в подразделениях ПВО Крыма в Севастополь направили специальную проверочную комиссию.

Именно это стало причиной рассмотрения вопроса о смене командного состава 31-й дивизии ПВО. Партизаны объяснили, что Севастопольская дивизия входит в состав 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа.

Россияне из этого военного формирования отвечают за прикрытие воздушного пространства над полуостровом, включительно с районами Севастополя и Джанкоя. Для этого российские солдаты применяют комплексы С-400 "Триумф".

Значительные потери средств ПВО в последнее время привели к ощутимому ослаблению защиты Херсонской области и Крыма. Москва, судя по всему, это признает,

– уточнили в "АТЕШ".

Кстати, недавно партизаны также информировали, что из-за недостатка личного состава российские военные вместо отдыха копают окопы, а за отказ или разглашение информации им угрожают переводом в штурмовые подразделения.

Как Силы обороны бьют по оккупантам в Крыму?