Про таке повідомили партизани руху "АТЕШ".
Що відомо про можливе звільнення начальника ППО у Криму?
За даними "Атеш", через накопичені втрати в ідрозділах ППО Криму до Севастополя направили спеціальну перевірочну комісію.
Саме це стало причиною розгляду питання про зміну командного складу 31-ї дивізії ППО. Партизани пояснили, що Севастопольська дивізія входить до складу 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу.
Росіяни з цього військового формування відповідають за прикриття повітряного простору над півостровом, включно з районами Севастополя і Джанкоя. Для цього російські солдати застосовують комплекси С-400 "Тріумф".
Значні втрати засобів ППО останнім часом призвели до відчутного ослаблення захисту Херсонської області та Криму. Москва, судячи з усього, це визнає,
– уточнили в "АТЕШ".
До речі, нещодавно партизани також інформували, що через нестачу особового складу російські військові замість відпочинку копають окопи, а за відмову чи розголошення інформації їм погрожують переведенням до штурмових підрозділів.
Як Сили оборони б'ють по окупантах в Криму?
Бійці Сили спеціальних операцій ЗСУ провели серію успішних ударів по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Крим. У ніч на 25 лютого 2026 року було знищено зенітно-ракетну систему С-400 "Тріумф" та зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир".
Пізніше, 9 березня, українські підрозділи завдали нових ударів по російській ППО на півострові. Під атаку потрапили три комплекси "Панцир-С1" і мобільна вогнева група. Окрім цього, було знищено десантний катер проєкту BK-16, а також об'єкти інфраструктури на аеродромі Кіровське.
Ще одну серію потужних ударів українські сили завдали 5 березня. Тоді в Криму уразили ще один комплекс "Тріумф", а в акваторії Чорне море знищили російський вертоліт Ka-27.
На думку військового експерта, льотчика-інструктора та полковника запасу ЗСУ Романа Світана, такі удари свідчать про системну підготовку до масштабніших дій проти російських сил. За його словами, окупований півострів поступово перетворюється на ще одну Чорнобаївку.