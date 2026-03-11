Про таке повідомили партизани руху "АТЕШ".

Що відомо про можливе звільнення начальника ППО у Криму?

За даними "Атеш", через накопичені втрати в ідрозділах ППО Криму до Севастополя направили спеціальну перевірочну комісію.

Саме це стало причиною розгляду питання про зміну командного складу 31-ї дивізії ППО. Партизани пояснили, що Севастопольська дивізія входить до складу 4-ї армії ВПС і ППО Південного військового округу.

Росіяни з цього військового формування відповідають за прикриття повітряного простору над півостровом, включно з районами Севастополя і Джанкоя. Для цього російські солдати застосовують комплекси С-400 "Тріумф".

Значні втрати засобів ППО останнім часом призвели до відчутного ослаблення захисту Херсонської області та Криму. Москва, судячи з усього, це визнає,

– уточнили в "АТЕШ".

До речі, нещодавно партизани також інформували, що через нестачу особового складу російські військові замість відпочинку копають окопи, а за відмову чи розголошення інформації їм погрожують переведенням до штурмових підрозділів.

