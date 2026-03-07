Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, для чого Сили оборони атакують окупований Кримський півострів, який перетворюється на другу Чорнобаївку. Також українські захисники у Донецькій області розбили три склади ворога з паливно-мастильними матеріалами.

До теми Вщент знищили головні системи ППО ворога: ССО провели успішну операцію в Криму

До чого готуються українські сили у Чорному морі?

Світан зазначив, що ворожі об'єкти в окупованому Криму так інтенсивно атакуються Україною, що він може повторити долю відомого села на Херсонщині.

"Це друга Чорнобаївка. Це такий механізм, коли вибиваючи в одній точці, змушуєш противника туди стягувати з усієї території Росії ті засоби, які вибиваються. Припустимо, на якомусь майданчику відбувається знищення ППО противників у Криму, а росіянам немає куди подітися – їм потрібно прикривати Кримський міст", – пояснив військовий експерт.

Варто знати. Чорнобаївка – село на Херсонщині, яке стало легендарним за час війни в Україні. Українські сили щонайменше 26 разів ліквідували техніку росіян, зокрема багато ворожих гелікоптерів на аеродромі в Чорнобаївці, коли ворог намагався закріпитися у селі.

Це є військово-політичним капканом для росіян, який вони створили самі собі. І через нього їм доводиться збирати з усієї Росії зенітно-ракетні комплекси і локатори, щоб постійно відновлювати цей напрямок. Тому, як зазначив полковник ЗСУ в запасі, в режимі Чорнобаївки продовжується знищення локації, ЗРК противника на цьому напрямку.

Водночас основне завдання – створення коридору для проходу на Чорноморське узбережжя – у Новоросійськ, Туапсе і далі у бік Північного Кавказу, Каспію. Це загальний напрямок,

– наголосив він..

Також українські сили останнім часом полюють за повітряними засобами ворога, які можуть протидіяти підводним та надводним операціям України. Російський гелікоптер Ка-27, який уразили бійці Військово-Морських Сил ЗСУ, саме такий засіб.

Раніше фахівці ГУР, ССО, СБУ відмінусовали вже три ворожі вертольоти Ка-27, і це вже четвертий. Це протичовнова машина морської авіації Росії, яка використовувала ці вертольоти для протидії саме українським атакам,

– підкреслив Роман Світан.

Ка-27 може працювати по БЕКах, надводних, підводних і напівзанурюваних суднах. Тому, швидше за все триває підготовка, зокрема і морської операції по принаймні російському узбережжю Чорного моря. Також, за словами військового експерта, нещодавно було знищено два протичовнові літаки Б-12 морської авіації.

Загалом знищено, як зауважив полковник ЗСУ в запасі, шість бортів російської протичовнової морської авіації. Це означає, що Україні буде набагато простіше планувати і виконувати операції з ліквідації російського флоту та економічних об'єктів на Чорному морі.

Яких втрат зазнав ворог?