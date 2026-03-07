Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, для чего Силы обороны атакуют оккупированный Крымский полуостров, который превращается во вторую Чернобаевку. Также украинские защитники в Донецкой области разбили три склада врага с горюче-смазочными материалами.

К теме Полностью уничтожили главные системы ПВО врага: ССО провели успешную операцию в Крыму

К чему готовятся украинские силы в Черном море?

Свитан отметил, что вражеские объекты в оккупированном Крыму так интенсивно атакуются Украиной, что он может повторить судьбу известного села на Херсонщине.

"Это вторая Чернобаевка. Это такой механизм, когда выбивая в одной точке, заставляешь противника туда стягивать со всей территории России те средства, которые выбиваются. Допустим, на какой-то площадке происходит уничтожение ПВО противников в Крыму, а россиянам некуда деваться – им нужно прикрывать Крымский мост", – объяснил военный эксперт.

Стоит знать. Чернобаевка – село на Херсонщине, которое стало легендарным за время войны в Украине. Украинские силы по меньшей мере 26 раз ликвидировали технику россиян, в частности много вражеских вертолетов на аэродроме в Чернобаевке, когда враг пытался закрепиться в селе.

Это является военно-политическим капканом для россиян, который они создали сами себе. И из-за него им приходится собирать со всей России зенитно-ракетные комплексы и локаторы, чтобы постоянно восстанавливать это направление. Поэтому, как отметил полковник ВСУ в запасе, в режиме Чернобаевки продолжается уничтожение локации, ЗРК противника на этом направлении.

В то же время основная задача – создание коридора для прохода на Черноморское побережье – в Новороссийск, Туапсе и далее в сторону Северного Кавказа, Каспия. Это общее направление,

– подчеркнул он.

Также украинские силы в последнее время охотятся за воздушными средствами врага, которые могут противодействовать подводным и надводным операциям Украины. Российский вертолет Ка-27, который поразили бойцы Военно-Морских Сил ВСУ, именно такое средство.

Ранее специалисты ГУР, ССО, СБУ отминусовали три вражеских вертолета Ка-27, и это уже четвертый. Морская авиация России использовала эти противолодочные вертолеты для противодействия именно украинским атакам,

– подчеркнул Роман Свитан.

Ка-27 может работать по БЭКам, надводным, подводным и полупогружным судам. Поэтому, скорее всего, по словам военного эксперта, продолжается подготовка, в том числе и морской операции по по крайней мере российскому побережью Черного моря. Также недавно было уничтожено два противолодочных самолета Б-12 морской авиации.

В общем уничтожено, как заметил полковник ВСУ в запасе, шесть бортов российской противолодочной морской авиации. Это означает, что Украине будет гораздо проще планировать и выполнять операции по ликвидации российского флота и экономических объектов на Черном море.

Какие потери понес враг?