Про це 24 Каналу повідомили джерела у Службі безпеки.

Що відомо про атаку на Крим?

Уночі підрозділ спецоперацій "Альфа" СБУ офіційно відкрив весняний сезон "бавовни" на території окупованого Криму.

Безпілотники Центру спецоперацій уразили виробничі потужності та цехи АТ "Євпаторійський авіаційний ремонтний завод", а також пункти тимчасової дислокації російської військової техніки та солдатів у селі Пушкіне (безпосередньо поруч з аеродромом "Джанкой").

Наслідки атаки на Крим: дивіться фото, надані 24 Каналу

Це перші підтверджені удари по військово-промислових та логістичних об'єктах Криму у весняній кампанії 2026 року.

За попередньою інформацією, українським бійцям вдалося розрощити:

два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С2";

БпЛА "Мохаджер-6" на льотному полі;

зенітну установку ЗУ-23 на вантажному автомобілі;

два паливозаправники;

наземну станцію управління БпЛА "Форпост".

Варто зауважити, що систематичні спецоперації СБУ в Криму спрямовані на знищення військової інфраструктури, яку країна-агресорка використовує для атак на Україну.

Ми цілеспрямовано вибиваємо системи ППО, безпілотники та техніку противника, щоб послабити його можливості прикривати свої бази і завдавати ударів по українських містах. Ворог не зможе почуватися в безпеці – особливо на території українського Криму,

– повідомило поінформоване джерело в СБУ.