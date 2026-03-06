Об этом 24 Каналу сообщили источники в Службе безопасности.
Что известно об атаке на Крым?
Ночью подразделение спецопераций "Альфа" СБУ официально открыло весенний сезон "хлопка" на территории оккупированного Крыма.
Беспилотники Центра спецопераций поразили производственные мощности и цеха АО "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", а также пункты временной дислокации российской военной техники и солдат в Пушкине (непосредственно рядом с аэродромом "Джанкой").
Последствия атаки на Крым: смотрите фото, предоставленные для 24 Канала
Это первые подтвержденные удары по военно-промышленным и логистическим объектам Крыма в весенней кампании 2026 года. По предварительной информации, украинским бойцам удалось уничтожить:
- два зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С2";
- БпЛА "Мохаджер-6" на летном поле;
- зенитную установку ЗУ-23 на грузовом автомобиле;
- два топливозаправщика;
- наземную станцию управления БПЛА "Форпост".
Следует заметить, что систематические спецоперации СБУ в Крыму направлены на уничтожение военной инфраструктуры, используемой страной-агрессоркой для атак на Украину.
Мы целенаправленно выбиваем системы ПВО, беспилотники и технику противника, чтобы ослабить его возможности прикрывать свои базы и наносить удары по украинским городам. Враг не сможет чувствовать себя в безопасности – особенно на территории украинского Крыма,
– сообщил информированный источник в СБУ.