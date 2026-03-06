Инцидент вызвал пожар, есть и раненые. Об этом проинформировали, в частности, в телеграм-канале Exilenova+.
К теме Одна из самых успешных атак, – эксперт разобрал удар по порту Новороссийска
Что известно об ударе по подстанции на Кубани?
По заявлениям местных властей, в хуторе Бережном Абинского района зафиксировали падение обломков БпЛА на территорию подстанции 500 кВ "Кубанская", именно это и стало причиной возгорания.
Пожар на подстанции в России: смотрите видео
Этот объект служит критическим элементом в системе магистральных линий электропередач напряжением 500 кВ. В частности, он обеспечивает поставки энергии в направлении порта Тамань, что имеет стратегическое значение для региона.
Момент попадания дрона попал на камеру: смотрите видео
Площадь пожара достигла 120 квадратных метров. Два человека получили травмы, сообщает оперативный штаб.
Последствия атаки по подстанции на Кубани: смотрите фото
Жители Абинска услышали более четырех мощных взрывов. По словам местных в чатах, сирену включили уже после первых взрывов, а в некоторых микрорайонах города люди вообще не слышали никаких предупредительных сигналов об опасности.
Жители жалуются на атаку по региону: смотрите скриншоты
Глава Абинского района Илья Биушкин отменил занятия во всех школах, детских садах и учреждениях культуры.
Он также обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок и лишних передвижений по территории района. Кроме того, обломки упали на два многоэтажных дома.
Где еще были попадания ночью?
Этой же ночью зафиксирована еще одна атака – на подстанцию 330 кВ "Островская". Данные спутникового мониторинга NASA указывают на точку возгорания именно в этом районе.
Атакованная станция "Островская" / Скриншот
Объект на момент удара проходил модернизацию, в частности устанавливались новые элегазовые выключатели на линиях 330 кВ и современные трансформаторы тока. Подстанция выполняет функцию распределительного узла для северных и частично западных территорий Крыма.
Какие города России были под атакой дронов в последнее время?
Недавно десятки дронов нанесли удары по оккупированной страной-агрессором территории Абхазии, в частности повредили линию электропередач в Очамчирском районе, из-за этого часть местных жителей осталась без электроэнергии.
А в ночь на 5 марта украинские беспилотники тоже нанесли удары по Краснодарскому краю, под прицелом оказались Сочи, Анапа и Армавир. В аэропорту Сочи из-за интенсивной атаки дронов временно запретили взлеты и посадки, что привело к задержке десятков рейсов.