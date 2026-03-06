Инцидент вызвал пожар, есть и раненые. Об этом проинформировали, в частности, в телеграм-канале Exilenova+.

Что известно об ударе по подстанции на Кубани?

По заявлениям местных властей, в хуторе Бережном Абинского района зафиксировали падение обломков БпЛА на территорию подстанции 500 кВ "Кубанская", именно это и стало причиной возгорания.

Пожар на подстанции в России: смотрите видео

Этот объект служит критическим элементом в системе магистральных линий электропередач напряжением 500 кВ. В частности, он обеспечивает поставки энергии в направлении порта Тамань, что имеет стратегическое значение для региона.

Момент попадания дрона попал на камеру: смотрите видео

Площадь пожара достигла 120 квадратных метров. Два человека получили травмы, сообщает оперативный штаб.

Последствия атаки по подстанции на Кубани: смотрите фото

Жители Абинска услышали более четырех мощных взрывов. По словам местных в чатах, сирену включили уже после первых взрывов, а в некоторых микрорайонах города люди вообще не слышали никаких предупредительных сигналов об опасности.

Жители жалуются на атаку по региону: смотрите скриншоты

Глава Абинского района Илья Биушкин отменил занятия во всех школах, детских садах и учреждениях культуры.

Он также обратился к жителям с просьбой воздержаться от поездок и лишних передвижений по территории района. Кроме того, обломки упали на два многоэтажных дома.

Где еще были попадания ночью?

Этой же ночью зафиксирована еще одна атака – на подстанцию 330 кВ "Островская". Данные спутникового мониторинга NASA указывают на точку возгорания именно в этом районе.



Атакованная станция "Островская" / Скриншот

Объект на момент удара проходил модернизацию, в частности устанавливались новые элегазовые выключатели на линиях 330 кВ и современные трансформаторы тока. Подстанция выполняет функцию распределительного узла для северных и частично западных территорий Крыма.

