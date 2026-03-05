Воздушная тревога для Краснодарского края зазвучала еще вечером 4 марта. Российские телеграмм-каналы пишут о нескольких волнах атаки БпЛА на Сочи.
Что известно об атаке дронов на Краснодарский край?
Всю ночь от взрывов содрогалось Сочи. Наиболее неспокойно было в районе Адлера, Сириуса и в Лазаревском районе города. В небе видели яркие вспышки. Российская ПВО отстреливалась от дронов над Черным морем.
Справка: Адлер – это район города Сочи на побережье Черное моря. Здесь расположен международный аэропорт Сочи. Граничит с Абхазией.
В аэропорту Сочи ввели ограничения на взлет и посадку воздушных судов. Задерживаются десятки самолетов.
Громко было и в Анапе, а также в Армавире.
Напомним, что этой ночью не спалось и россиянам в Саратовской области. Говорят, что регион подвергся самой массированной атаке беспилотников с начала войны. Взрывы раздавались в Саратове и Энгельсе.
Что известно о последних ударах Украины по России?
- СБУ и Силы обороны Украины нанесли удар по военным объектам в порту "Новороссийск", уничтожив морской тральщик "Валентин Пикуль" и повредив противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов". В результате атаки погибли трое российских военных, 14 получили ранения, также были поражены радар наведения и инфраструктура на нефтяном терминале "Шесхарис".
- Беспилотники атаковали химзавод "Уралхим" в Кирово-Чепецке в Кировской области. Расстояние от украинской границы до Кирово-Чепецка составляет около 1300 километров по прямой.
- Ночью 28 февраля "обломки" БПЛА подожгли резервуар на НПЗ "Албашнефть" на Кубани, вызвав пожар на площади 150 квадратных метров.