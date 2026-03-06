Інцидент спричинив пожежу, є й поранені. Про це поінформували, зокрема, у телеграм-каналі Exilenova+.
Що відомо про удар по підстанції на Кубані?
За заявами місцевої влади, у хуторі Бережному Абинського району зафіксували падіння уламків БпЛА на територію підстанції 500 кВ "Кубанська", саме це й стало причиною займання.
Пожежа на підстанції в Росії: дивіться відео
Цей об'єкт слугує критичним елементом у системі магістральних ліній електропередач напругою 500 кВ. Зокрема, він забезпечує постачання енергії в напрямку порту Тамань, що має стратегічне значення для регіону.
Момент влучання дрона потрапив на камеру: дивіться відео
Площа пожежі сягнула 120 квадратних метрів. Двоє людей отримали травми, повідомляє оперативний штаб.
Наслідки атаки по підстанції на Кубані: дивіться фото
Жителі Абинська почули понад чотири потужні вибухи. За словами місцевих у чатах, сирену ввімкнули вже після перших вибухів, а в деяких мікрорайонах міста люди взагалі не чули жодних попереджувальних сигналів про небезпеку.
Мешканці скаржаться на атаку по регіону: дивіться скриншоти
Голова Абинського району Ілья Биушкин скасував заняття в усіх школах, дитячих садках та закладах культури.
Він також звернувся до мешканців із проханням утриматися від поїздок і зайвих пересувань територією району. Крім того, уламки впали на два багатоповерхові будинки.
Де ще були влучання вночі?
Цієї ж ночі зафіксовано ще одну атаку – на підстанцію 330 кВ "Островська". Дані супутникового моніторингу NASA вказують на точку займання саме в цьому районі.
Атакована станція "Островська" / Cкриншот
Об'єкт на момент удару проходив модернізацію, зокрема встановлювалися нові елегазові вимикачі на лініях 330 кВ та сучасні трансформатори струму. Підстанція виконує функцію розподільного вузла для північних і частково західних територій Криму.
Які міста Росії були під атакою дронів останнім часом?
Нещодавно десятки дронів завдали ударів по окупованій країною-агресоркою території Абхазії, зокрема пошкодили лінію електропередач в Очамчирському районі, через це частина місцевих жителів залишилася без електроенергії.
А в ніч проти 5 березня українські безпілотники теж завдали ударів по Краснодарському краю, під прицілом опинилися Сочі, Анапа та Армавір. В аеропорту Сочі через інтенсивну атаку дронів тимчасово заборонили зльоти й посадки, що призвело до затримки десятків рейсів.