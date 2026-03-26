Такую информацию сообщили агенты "Атеш" из состава 127-й мотострелковой дивизии.
Какими нелегальными схемами занимаются оккупанты?
По данным движения, к подобной схеме прежде всего причастны командиры рот и начальники складов, которые выводят часть оружия с учета, оформляя его как утраченное в бою или поврежденное, после чего передают посредникам.
Таким образом современные автоматы АК-12 и АК-102 идут на черный рынок – в криминальную среду или нелегальными каналами через Токмак и Мелитополь. На передовой при этом выдают устаревшие АК-74 и и другие модели.
В публикации отмечают, что более ранние модели часто дает осечки или заклинивает во время боя. Подобные ситуации негативно влияют на боеспособность подразделений и влечет дополнительные потери среди личного состава.
Сами военнослужащие прекрасно понимают то, что происходит: пока командиры зарабатывают на продаже современного оружия, их отправляют в бой с тем, что может подвести в любой момент,
– резюмировали в "Атеш".
Какая сейчас ситуация на Запорожье?
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказывал 24 Каналу, что сейчас на Запорожском направлении российские военные пытаются преодолеть Степногорск, который для них крайне необходим.
На прошлой неделе ISW сообщало, что ВСУ недавно имели успех на Гуляйпольском направлении. Кадры за 18 марта показывают, что Силы обороны недавно продвинулись в северо-западной части города.
В общем российские войска пытаются прорвать оборону украинских сил, концентрируя силы в районе Гуляйполя и Орехова. Но ВСУ эффективно удерживают ключевые позиции, нанося врагу существенные потери.