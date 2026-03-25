Партизаны еще 24 декабря 2025 года сообщали, что оккупанты снова начали использовать базу. Об этом сообщили в "Атеш".

Зачем россияне снова используют базу?

Объект находится в южной части города Луганск. Ранее оккупанты использовали его для логистического хаба и места дислокации живой силы.

Впоследствии ВСУ поразили здание, однако россияне снова вернулись на локацию. Теперь они стягивают туда значительное количество топливозаправщиков.

Партизаны зафиксировали полуразрушенную базу / Фото "Атеш"

Партизаны сообщили, что на территории фиксируются пешие патрули, постоянное передвижение техники и растет количество тентованных грузовиков.

Россияне так и не начали восстановительные работы после предыдущих ударов и просто продолжают эксплуатировать поврежденное здание.

