Партизаны еще 24 декабря 2025 года сообщали, что оккупанты снова начали использовать базу. Об этом сообщили в "Атеш".
Зачем россияне снова используют базу?
Объект находится в южной части города Луганск. Ранее оккупанты использовали его для логистического хаба и места дислокации живой силы.
Впоследствии ВСУ поразили здание, однако россияне снова вернулись на локацию. Теперь они стягивают туда значительное количество топливозаправщиков.
Партизаны зафиксировали полуразрушенную базу / Фото "Атеш"
Партизаны сообщили, что на территории фиксируются пешие патрули, постоянное передвижение техники и растет количество тентованных грузовиков.
Россияне так и не начали восстановительные работы после предыдущих ударов и просто продолжают эксплуатировать поврежденное здание.
Что известно об операциях и разведке от агентов "Атеш"?
Партизаны сообщили, что на Сумском направлении российские солдаты из 80-й мотострелковой бригады избивают новобранцев и отбирают у них деньги.
Агенты "Атеш" подожгли тепловоз под Симферополем, остановив поставки для российских военных в Запорожье. Операция заблокировала перевозку боеприпасов и техники.
Российские командиры на Запорожском направлении могут скрывать реальные потери, присваивая выплаты погибших солдат. Партизаны отметили, что часть погибших записывают в документах как живых.