Об этом сообщило военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".
Какими были результаты диверсий?
Серию одновременных диверсий провели накануне 17 марта.
Уничтожение вышек сотовой связи открыло воздушный коридор: беспилотники смогли пройти этот маршрут без помех и нанести удар по авиаремонтному заводу в Старой Руссе Новгородской области.
Отмечается, что партизаны сожгли вышки в трех точках: в районе Охвата (Тверская область), Демянска и Валдая (Новгородская область). Именно эти узлы создавали препятствия для беспилотников Сил обороны Украины на всем участке маршрута.
Справка. Завод в Старой Руссе, который впоследствии оказался под атакой, специализируется на ремонте и обслуживании военно-транспортной авиации ВКС России – самолетов Ил-76, Ил-78, двигателей Д-30КП и АИ-20.
На момент удара на территории предприятия находились два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – одни из самых дефицитных машин в российских ВКС.
Восстановление займет месяцы. Все это время путинская армия не получит отремонтированных двигателей и не вернет в строй технику, которая уже стояла на обслуживании,
– добавили представители "Атэш".
Партизаны сожгли вышки в трех точках / Фото: "Атеш"
Агенты "Атэш" наведались на крупнейший танковый завод России. Именно там, на "Уралвагонзаводе", оккупанты производят Т-90М "Прорыв" и термобарические системы ТОС-1А "Солнцепёк". С 2022 года завод работает круглосуточно, а гражданское производство сократили вдвое в пользу военных заказов.
Повстанцы заявили, что уже передали всю информацию о производственном цикле, логистические маршруты и систему охраны Силам обороны Украины.
В ночь на 18 марта агенты "Атеш" также подожгли тепловоз под Симферополем, остановив поставки для российских военных в Запорожье. Эта операция заблокировала перевозку боеприпасов и техники.