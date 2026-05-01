Об этом сообщил руководитель по делам исполнительного комитета Львовского горсовета Евгений Бойко. Он назвал, в честь кого была табличка, – это Джохар Дудаев.

Что известно о похищении мемориальной таблички Дудаеву во Львове?

Следует сказать, что табличка была установлена на одноименной улице совсем недавно – 21 апреля, в дату гибели деятеля. К слову, улицу в честь Джохара Дудаева во Львове назвали в 1996 году – впервые в Украине. Для этого переименовали улицу российского поэта Михаила Лермонтова.

Сегодня ночью в 01:05 зафиксировали акт вандализма. Злоумышленники похитили таблицу Дудаеву,

– написал Евгений Бойко.

Чиновник добавил, что табличку восстановят.



Место, где была табличка Джохару Дудаеву / Фото Евгений Бойко

В полиции привели больше деталей. Там указали, что об инциденте сообщил утром 1 мая один из чиновников Львовского городского совета.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства похищения мемориальной таблицы Дудаеву, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники других служб полиции Львовщины. В частности, ищут возможных свидетелей и очевидцев и устанавливают личности злоумышленников.



Табличку Дудаеву открутили вандалы / Фото полиция

Кто такой Джохар Дудаев?

Это чеченский военный, государственный и политический деятель, первый президент Чеченской Республики Ичкерия. Дудаев долго служил в советской армии, стал генерал-майором авиации, имел ордена.

Но после распада СССР Дудаев стал одним из лидеров движения за независимость Чечни. 27 сентября 1991 года был избран президентом Чеченской Республики Ичкерия. Россияне не признали Ичкерию и в 1994 году ввели туда войска. А в 1996 году убили Дудаева ракетным ударом.

На открытии мемориальной таблички мэр Львова Андрей Садовый сказал: "Империи не меняются, не могут изменить свою сущность. Джохар Дудаев понял это одним из первых. Он восстал, провозгласил независимость Ичкерии. Таких республик на территории России должно быть не менее 25".



Как выглядела мемориальная табличка Дудаеву / Фото Львовский городской совет

