Про це повідомив керівник у справах виконавчого комітету Львівської міськради Євген Бойко. Він назвав, на честь кого була табличка, – це Джохар Дудаєв.

Що відомо про викрадення меморіальної таблички Дудаєву у Львові?

Слід сказати, що табличка була встановлена на однойменній вулиці зовсім нещодавно – 21 квітня, в дату загибелі діяча. До слова, вулицю на честь Джохара Дудаєва у Львові назвали у 1996 році – вперше в Україні. Для цього перейменували вулицю російського поета Михайла Лермонтова.

Сьогодні вночі о 01:05 зафіксували акт вандалізму. Зловмисники викрали таблицю Дудаєву,

– написав Євген Бойко.

Посадовець додав, що табличку відновлять.



Місце, де була табличка Джохару Дудаєву / Фото Євген Бойко

У поліції навели більше деталей. Там указали, що про інцидент повідомив зранку 1 травня один з чиновників Львівської міської ради.

Зараз поліцейські встановлюють обставини викрадення меморіальної таблиці Дудаєву, на місці події працює слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівщини. Зокрема, шукають можливих свідків і очевидців та встановлюють особи зловмисників.



Табличку Дудаєву відкрутили вандали / Фото поліція

Хто такий Джохар Дудаєв?

Це чеченський військовий, державний та політичний діяч, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія. Дудаєв довго служив у радянській армії, став генерал-майором авіації, мав ордени.

Але після розпаду СРСР Дудаєв став одним з лідерів руху за незалежність Чечні. 27 вересня 1991 року був обраний президентом Чеченської Республіки Ічкерія. Росіяни не визнали Ічкерію та в 1994 році ввели туди війська. А в 1996 році вбили Дудаєва ракетним ударом.

На відкритті меморіальної таблички мер Львова Андрій Садовий сказав: "Імперії не змінюються, не можуть змінити свою сутність. Джохар Дудаєв зрозумів це одним із перших. Він повстав, проголосив незалежність Ічкерії. Таких республік на території Росії має бути щонайменше 25".



Який вигляд мала меморіальна табличка Дудаєву / Фото Львівська міська рада

