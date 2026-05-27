Цікаво, що авіабаза розташована за 170 кілометрів від кордону із Україною. Про це пише військовий портал Defense Express.

Які об'єкти атакували Сили оборони у Воронежі?

Проаналізувавши відео "стурбованих" мешканців Воронежу, які активно поширюються у мережі, OSINT-спільноти встановили, що під прицілом Сил оборони вночі 27 травня опинилась саме авіабаза "Балтимор" та майданчики у її північній частині.

Саме там знаходиться так звана ТЕЧ – технічно-експлуатаційна частина, де проводиться обслуговування та ремонт літаків, а також стоянки машин.

Авіабаза "Балтимор" має важливе значення для Росії, оскільки саме там базуються Су-34 47-го авіаційного полку. Ці літаки ворог регулярно застосовує як носії КАБів під час атак на українські міста та позиції.

Наразі точні наслідки удару та тип озброєння, яке застосовувалось під час атаки, залишаються невідомими. Однак саме систематичні удари по авіабазах Росії здатні значно обмежити активність ворожої тактичної авіації та змусити її змінювати місця базування.

Своєю чергою, віддалення російської авіації від зони бойових дій означатиме скорочення кількості вильотів, адже літакам доведеться витрачати більше часу та моторесурсу на досягнення точок застосування зброї.

Разом із тим вранці 27 травня удару зазнало авіаційне підприємство у Таганрозі – імовірно, ідеться про "325 Авиационный ремонтный завод", який спеціалізується на відновленні Ил-76, Су-25, а також літаків "Ан".

Місцева влада підтвердила атаку, а також уточнила, що атака проводилась ракетним озброєнням. Цікаво, що навіть за офіційною російською інформацією, ворогу вдалось перехопити лише одну ракету з невідомої кількості, також там заявили про наявність постраждалих.

Тоді як у Московській області під прицілом дронів опинились виробничі потужності підприємства "Ангстрем" – заводу, який спеціалізується на виготовленні мікроелектроніки та електронних компонентів.