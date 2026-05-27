Военный обозреватель Василий Пехньо отметил 24 Каналу, что вскоре все узнают о достижениях украинской армии на юге. Потому что пока нельзя публично рассказывать детали.

Смотрите также Силы обороны зачищают Купянск и Степногорск: как изменилась линия фронта за неделю

Каких успехов достигли ВСУ?

Василий Пехньо рассказал, что россиян оттеснили от Степногорска, до этого успехов достигли в населенных пунктах Приморское, Лукьяновское. Врага отбросили на участках, где он пытался прорваться как можно ближе к Запорожью. Эта операция продолжается.

Также в результате Александровской операции удалось освободить 11 населенных пунктов. Однако по некоторым из них оккупанты развязали встречные бои.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Есть еще ряд направлений, процессов, о которых публично говорить нельзя, где действительно происходят боевые действия по вытеснению или подчистке предварительно утраченных нами позиций, инфильтрации противника, куда он зашел. В частности, особенно надо смотреть географию юга. Она очень интересная, особенно на стыке Донетчина – Запорожская область – Днепропетровщина. Там очень много рек,

– сказал военный обозреватель.

По его словам, если сейчас попытаться оттеснить россиян за пределы определенных рубежей на реках, это даст возможность сделать там более устойчивую оборону. Потому что чем дальше в развитии технологий, тем сложнее пересекать реки. Это участок, где замедляется движение пехотинца, а именно его присутствием устанавливается контроль или отсутствие этого контроля над территорией.

Соответственно если установить сейчас по некоторым рубежам рек на юге такие районы сдерживания противника, то можно будет говорить о том, что мы примерно сможем выровнять там линию фронта. Возможно, даже разгрузить определенные подразделения, высвободив их оттуда, чтобы перенаправить на другие наши проблемные участки. Это Северский, Добропольский, Лиманский, Константиновский направления,

– объяснил Пехньо.

Он добавил, что пока нельзя говорить об отступлении оккупантов. Вероятно, скоро объявят об определенных успехах украинских войск по движению на рубежах, в пределах определенных рек и выравнивания на линии фронта на южном направлении.

Пехньо о продвижении ВСУ: смотрите видео

Российские фейки о захвате населенных пунктов

Российские пропагандисты заявили о якобы захвате села Рясное на Сумщине. В 14-й армейском корпусе ВСУ опровергли заявления врага и заверили, что там ситуация под контролем. Подразделения Сил обороны Украины держат оборону на определенных рубежах, осуществляют мероприятия по сдерживанию оккупантов и наносят врагу значительные потери в живой силе.

Россия утверждала, что захватила село Гранов в Харьковской области. 14-й армейский корпус ВСУ сообщил, что эти заявления не соответствуют действительности. Подразделения Сил обороны Украины удерживают определенные рубежи обороны, эффективно сдерживают наступательные действия врага и наносят ему значительные потери как личного состава, так и техники.

Сообщение пропагандистов о якобы оккупации – это попытка скрыть собственные провалы. Также таким образом россияне пытаются деморализовать украинское общество и создать очередную "победу в кредит".