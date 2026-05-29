Начальник отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач рассказал 24 Каналу, что уже сейчас россияне фактически перестали использовать бронетехнику. Силы обороны еще применяют ее для завоза – вывоза; эвакуации и изменения позиций. При этом у россиян есть техника. Но они практически ее не используют.

В ВСУ работают над важной задачей

Военный признает, что россияне имеют значительное преимущество в количестве личного состава. Но технологически Силы обороны значительно опережают врага.

И вообще россияне сейчас выглядят достаточно беспомощно. Им становится все труднее продвигаться вперед, а потери растут. На некоторых участках Силам обороны даже удается освобождать территорию.

Также Силы обороны работают над тем, чтобы в дальнейшем удавалось выбивать оккупантов с позиций с помощью дронов и других технологий. Это уже не фантастика, а реальность. И это поможет переломать ситуацию.

Мне уже говорили специалисты, что придумывают, тестируют и дорабатывают различные решения. Условно, заходит робот-авианосец, с которого запускают FPV-дроны и ретранслятор. Затем заходят комплексы с пулеметами, гранатометами и освобождают село. Вот это перспектива ближайших времен. Скоро это увидите,

– отметил военный.

Обратите внимание! В начале мая командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что Силы обороны уже 5 месяц подряд уничтожают больше оккупантов, чем россиянам удается набирать. С декабря 2025 года по май 2026-го удалось выбить более 156 тысяч россиян.

ВСУ выбивают российскую логистику

Министр обороны Михаил Федоров сообщил о запуске программы "Логистический локдаун", в рамках которой будут работать над усилением middle strike-возможностей. На первый этап выделят 5 миллиардов гривен для закупки дронов. Атаки по логистике влияют на возможности врага вести боевые действия.

К примеру, военнослужащие 1-го корпуса Нацгвардии "Азов" имеют возможность мониторить и бить по военным грузам даже в самом Мариуполе. Это примерно в 160 километрах от линии фронта.