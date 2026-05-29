Начальник відділу комунікацій 110-ої окремої механізованої бригади Іван Сєкач розповів 24 Каналу, що вже зараз росіяни фактично перестали використовувати бронетехніку. Сили оборони ще застосовують її для завозу – вивозу; евакуації та зміни позицій. При цьому в росіян є техніка. Але вони практично її не використовують.

В ЗСУ працюють над важливим завданням

Військовий визнає, що росіяни мають значну перевагу в кількості особового складу. Але технологічно Сили оборони значно випереджають ворога.

Та й загалом росіяни зараз виглядають достатньо безпорадно. Їм стає все важче просуватися вперед, а втрати зростають. На деяких ділянках Силам оборони навіть вдається звільняти територію.

Також Сили оборони працюють над тим, аби надалі вдавалося вибивати окупантів з позицій за допомогою дронів та інших технологій. Це вже не фантастика, а реальність. І це допоможе переламати ситуацію.

Мені вже говорили фахівці, що придумують, тестують та доробляють різні рішення. Умовно, заходить робот-авіаносець, з якого запускають FPV-дрони та ретранслятор. Потім заходять комплекси з кулеметами, гранатометами та звільняють село. Ось це перспектива найближчих часів. Скоро це побачите,

– зауважив військовий.

Зверніть увагу! На початку травня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що Сили оборони вже 5 місяць поспіль знищують більше окупантів, ніж росіянам вдається набирати. З грудня 2025 року по травень 2026-го вдалося вибити понад 156 тисяч росіян.

ЗСУ вибивають російську логістику

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив про запуск програми "Логістичний локдаун", в рамках якої працюватимуть над посиленням middle strike-спроможностей. На перший етап виділять 5 мільярдів гривень для закупівлі дронів. Атаки по логістиці впливають на можливості ворога вести бойові дії.

До прикладу, військовослужбовці 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" мають можливість моніторити та бити по військових вантажах навіть у самому Маріуполі. Це приблизно за 160 кілометрів від лінії фронту.