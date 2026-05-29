Война превратила Украину в беспрецедентную площадку для быстрого внедрения искусственного интеллекта – от дронов с машинным зрением до автономных систем. Это остро ставит вопрос, как новый европейский регламент стыкуется с реальностью, в которой технологии разворачивают прямо в боевых условиях, объяснили 24 Каналу касающиеся темы источники в Брюсселе.

Где проходит граница между обороной и двойным назначением

Разработка и использование искусственного интеллекта исключительно для военных, оборонных целей или целей национальной безопасности лежат вне сферы действия AI Act, объясняют касающиеся темы источники 24 Канала в Брюсселе. Зато системы ИИ двойного назначения подпадают под регламент. Сам AI Act в этом вопросе негибкий – однако Украина может во время переговоров о вступлении в ЕС подать отдельный запрос по этой теме, отмечают собеседники издания.

Обратите внимание! В то же время в Брюсселе видят для Украины значительно более широкую перспективу, чем роль адресата чужих правил. По оценке касающихся темы источников 24 Канала, Украина реалистично может сыграть сразу три роли: инноватора, партнера по тестированию и развертыванию решений на основе ИИ в реальных условиях, а также страны, которая перенимает и применяет регулирование.

Особенно важным здесь считают именно качество внедрения. В мире, который все больше обеспокоен дипфейками, дезинформацией, алгоритмическими предубеждениями и недостатком контроля и надзора за искусственным интеллектом, распространение ИИ должно происходить в доверенный способ – и именно в этом Украина может стать примером, отмечают в Брюсселе.

Как ИИ меняет оборонное дело и при чем здесь взаимодействие Европы и Украины

Искусственный интеллект уже выполняет боевые задачи на фронте, в частности автономное наведение дронов и обнаружение целей. Среди применений ИИ – автономные огневые точки, наземные роботизированные комплексы и рой дронов, повышающие эффективность украинской армии.

Кроме того, Украина готовится интегрироваться в европейскую систему регулирования искусственного интеллекта, и ключевым шагом должна стать имплементация AI Act в национальное законодательство.

Материал подготовлен в рамках пресс-тура, организованного при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках проекта DT4UA, внедряемого Академией электронного управления.



