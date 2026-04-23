Які прорахунки визнав очільник Apple?

Під час офіційної зустрічі з колективом, де також був присутній його наступник Джон Тернус, Тім Кук відкрито заявив, що вихід сервісу Apple Maps у 2012 році став його найбільшим професійним розчаруванням. На той момент продукт виявився абсолютно не готовим до масового використання, хоча керівництво помилково вважало інакше через успішне тестування локальних функцій. Одразу після релізу карти потрапили в заголовки світових медіа через численні скарги користувачів на неправильні маршрути та помилково позначені визначні місця, пише Bloomberg.

Цей інцидент мав серйозні кадрові наслідки – Кук ухвалив рішення звільнити Скотта Форсталла, який очолював розробку програмного забезпечення та був близьким соратником Стіва Джобса. Керівник Apple згадує, що тоді компанії довелося проковтнути гірку таблетку: вони публічно перепросили та порадили людям користуватися картографічними додатками конкурентів, поки власна розробка не буде вдосконалена.

На думку Кука, це було правильне рішення, яке дозволило зосередитися на інтересах клієнтів. Сьогодні він переконаний, що Apple Maps стали найкращим навігаційним додатком у світі, а той провал навчив команду наполегливості.

Окрім ситуації з картами, Кук виділив ще два масштабні фіаско:

Перше – це скасування випуску бездротової зарядної станції AirPower.

Друге – закриття амбітного проєкту з розробки власного автомобіля Apple Car. Над створенням електрокара компанія працювала понад десять років, витративши на дослідження мільярди доларів, проте у 2024 році проєкт був остаточно закритий.

Цікаво, що компанія досі ні разу не оголошувала ні про розробку автомобіля, ні про закриття проєкту. Вся інформація завжди була лише на рівні чуток від інсайдерів. Тож ця заява фактично дава нам перше офіційне підтвердження існування технології Apple Car.

Apple Intelligence

Під час своєї промови Кук не згадав про систему Apple Intelligence, хоча саме вона стала об'єктом гострої критики у 2024 році, пише Daily Mail. Експерти вказують на повільне впровадження штучного інтелекту й відсутність проривних функцій як на одну з причин, що могла підштовхнути Кука до відставки. Аналітики наголошують, що для керівника такого рівня опинитися в ролі наздоганяючого у сфері найбільш стратегічно важливих технологій десятиліття – це серйозний виклик.

Найбільші досягнення

Попри всі помилки, список яких сам Кук жартома назвав надзвичайно довгим, він має привід для гордості. Найбільшим своїм досягненням він вважає Apple Watch і його функції для моніторингу здоров'я. Кук згадує, що перший лист від користувача, чиє життя врятував годинник, справив на нього незабутнє враження, а зараз подібні повідомлення приходять йому постійно.

Епоха Тіма Кука була позначена як стрімким злетом, так і складними випробуваннями. Він прийняв керівництво від Стіва Джобса у 2011 році та провів компанію через ключові етапи: від запуску перших великих iPhone 6 та сервісу Apple Music до переходу до вуглецевої нейтральності.

Що далі для Apple і Тіма Кука

Тепер, 1 вересня 2026 року, управління перейде до п'ятдесятиоднорічного Джона Тернуса, який раніше очолював апаратний напрямок. Сам Кук залишиться в компанії на посаді виконавчого голови ради директорів.