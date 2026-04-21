Які змінилися фінансові показники Apple під керівництвом Тіма Кука?

Його призначення у 2011 році після смерті Стіва Джобса тоді сприймалося неоднозначно. Багато хто сумнівався, чи зможе він втримати темп інновацій. Але підсумки його каденції виглядають більш ніж переконливо, пише Bloomberg.

Дивіться також Тім Кук обіцяє більше ШІ у ваших Apple девайсах

Ринкова капіталізація

Головний показник – ринкова капіталізація. За час керівництва Кука вона зросла приблизно на 3,66 трильйона доларів.

Коли він тільки очолив компанію, її оцінювали менш ніж у 350 мільярдів. Сьогодні ж Apple Inc. коштує понад 4 трильйони доларів і це рівень, співставний із економікою такої країни, як Велика Британія.

Водночас у новій технологічній реальності Apple вже не беззаперечний лідер. На хвилі розвитку штучного інтелекту вперед вирвалися Alphabet Inc. та Nvidia Corp..

Зростання прибутків

Фінансові результати компанії також суттєво зросли. У фінансовому році, що завершився у вересні 2025-го, Apple отримала 112 мільярдів доларів чистого прибутку – це на 699% більше, ніж у 2010 році.

І це при тому, що компанія пройшла через серйозні виклики:

перебої в ланцюгах постачання;

геополітичну напруженість між США та Китаєм;

уповільнення ринку смартфонів.

Кук не зробив ставку на радикальні інновації, натомість він системно розвивав уже існуючу екосистему. Лінійка iPhone, iPad, Apple Watch і супутні сервіси стали ще більш взаємопов’язаними та прибутковими.

Коли прийшов Тім Кук, було багато сумнівів. Але він виконав феноменальну роботу протягом багатьох років,

– сказав гендиректор Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management Росс Гербер.

Інвестиції

Окремий важливий елемент спадщини Кука – інвестиційний план на 600 мільярдів доларів, оголошений у 2025 році.

Йдеться про найбільшу програму витрат в історії компанії. Вона передбачає:

Створення близько 20 000 нових робочих місць Розширення дата-центрів Розвиток інфраструктури Apple Intelligence Виробництво серверів у США

Цей крок також має політичний вимір. Він став частиною переговорів із адміністрацією Дональда Трампа, щоб уникнути жорстких мит на імпорт iPhone.

Як вдало замінити СЕО компанії?

Насамперед потрібно серйозно ставитися до планування наступництва. Чим більше рада директорів сподівається, що і теперішній, і наступний керівник будуть витривалими, тим швидше слід розпочати пошук.

Це тому, що у таких випадках фірмі може знадобитися пропустити керівництво вищого рівня і шукати кандидатів серед молодших поколінь. Плани наступництва також повинні постійно оновлюватися, особливо в періоди швидких змін.

Людина, яка підходила на посаду три року тому, може не підійти сьогодні. Три роки тому ніхто не чув про ChatGPT, а глобалізація не була таким негативним поняттям,

– каже Клаудія Річі Морріс з консалтингової компанії Korn Ferry.

Друге – ради директорів повинні серйозно розглянути кандидатури "непопулярних аутсайдерів". У випадку з Walmart, Баффет завжди вибирав довірену особу – той, хто віддав компанії десятки років.

Apple може зробити те саме, проте аби повторити успіх управління Кука, потрібно переглянути пріоритети: переосмислити залежність від китайських ланцюгів постачання та розробити стратегію ШІ.

Ігнорування цих викликів Куком може бути причиною того, що Баффет продає акції Apple, що належать Berkshire, та купує акції Alphabet.

Хто стане генеральним директором Apple замість Тіма Кука?