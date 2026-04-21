Как изменились финансовые показатели Apple под руководством Тима Кука?

Его назначение в 2011 году после смерти Стива Джобса тогда воспринималось неоднозначно. Многие сомневались, сможет ли он удержать темп инноваций. Но итоги его каденции выглядят более чем убедительно, пишет Bloomberg.

Рыночная капитализация

Главный показатель – рыночная капитализация. За время руководства Кука она выросла примерно на 3,66 триллиона долларов.

Когда он только возглавил компанию, ее оценивали менее чем в 350 миллиардов. Сегодня же Apple Inc. стоит более 4 триллионов долларов и это уровень, сопоставим с экономикой такой страны, как Великобритания.

В то же время в новой технологической реальности Apple уже не безоговорочный лидер. На волне развития искусственного интеллекта вперед вырвались Alphabet Inc. и Nvidia Corp.

Рост прибыли

Финансовые результаты компании также существенно выросли. В финансовом году, завершившемся в сентябре 2025-го, Apple получила 112 миллиардов долларов чистой прибыли – это на 699% больше, чем в 2010 году.

И это при том, что компания прошла через серьезные вызовы:

перебои в цепочках поставок;

геополитическую напряженность между США и Китаем;

замедление рынка смартфонов.

Кук не сделал ставку на радикальные инновации, вместо этого он системно развивал уже существующую экосистему. Линейка iPhone, iPad, Apple Watch и сопутствующие сервисы стали еще более взаимосвязанными и прибыльными.

Когда пришел Тим Кук, было много сомнений. Но он проделал феноменальную работу в течение многих лет,

– сказал гендиректор Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management Росс Гербер.

Инвестиции

Отдельный важный элемент наследия Кука – инвестиционный план на 600 миллиардов долларов, объявлен в 2025 году.

Речь идет о крупнейшей программе расходов в истории компании. Она предусматривает:

Создание около 20 000 новых рабочих мест Расширение дата-центров Развитие инфраструктуры Apple Intelligence Производство серверов в США

Этот шаг также имеет политическое измерение. Он стал частью переговоров с администрацией Дональда Трампа, чтобы избежать жестких пошлин на импорт iPhone.

Как удачно заменить СЕО компании?

Прежде всего нужно серьезно относиться к планированию преемственности. Чем больше совет директоров надеется, что и нынешний, и следующий руководитель будут выносливыми, тем быстрее следует начать поиск.

Это потому, что в таких случаях фирме может понадобиться пропустить руководство высшего уровня и искать кандидатов среди младших поколений. Планы преемственности также должны постоянно обновляться, особенно в периоды быстрых изменений.

Человек, который подходил на должность три года назад, может не подойти сегодня. Три года назад никто не слышал о ChatGPT, а глобализация не была таким негативным понятием,

– говорит Клаудия Ричи Моррис из консалтинговой компании Korn Ferry.

Второе – советы директоров должны серьезно рассмотреть кандидатуры "непопулярных аутсайдеров". В случае с Walmart, Баффет всегда выбирал доверенное лицо – тот, кто отдал компании десятки лет.

Apple может сделать то же, однако чтобы повторить успех управления Кука, нужно пересмотреть приоритеты: переосмыслить зависимость от китайских цепей поставок и разработать стратегию ИИ.

Игнорирование этих вызовов Куком может быть причиной того, что Баффет продает акции Apple, принадлежащих Berkshire, и покупает акции Alphabet.

