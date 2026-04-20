Об этом сообщили в компании Apple.

Кто станет генеральным директором Apple вместо Тима Кука?

Компания Apple объявила, что Тим Кук станет исполнительным председателем совета директоров Apple, а Джон Тернус, старший вице-президент по аппаратной инженерии, станет следующим главным исполнительным директором Apple с 1 сентября 2026 года.

Переход, который был единогласно одобрен Советом директоров компании, происходит после тщательного, долгосрочного процесса планирования преемственности.

Кук продолжит занимать должность генерального директора в течение лета, тесно сотрудничая с Тернусом над обеспечением плавного перехода. Как председатель правления, Кук будет помогать с определенными аспектами деятельности компании, в частности с взаимодействием с политиками по всему миру.

Это была самая большая честь в моей жизни – быть генеральным директором Apple и иметь доверие возглавить такую чрезвычайную компанию. Я люблю Apple всем своим существом и очень благодарен за возможность работать с командой таких изобретательных, инновационных, креативных и глубоко заботливых людей, которые непоколебимо преданы своей преданности обогащению жизни наших клиентов и созданию лучших продуктов и услуг в мире, – сказал Кук.

По словам предпринимателя, Джон Тернус имеет "ум инженера, душу новатора и сердце", чтобы управлять честно и с честью.

"Он – визионер, чей вклад в Apple за 25 лет уже слишком весомый, чтобы перечислить все, и он, несомненно, является правильным человеком, который будет направлять Apple в будущее", – заметил Тим Кук.

Тернус, в свою очередь, выразил благодарность за возможность продолжить миссию Apple на новой должности.

Я полон оптимизма относительно того, чего мы можем достичь в ближайшие годы, и я очень рад знать, что самые талантливые люди на земле работают здесь, в Apple, полны решимости быть частью чего-то большего, чем кто-либо из нас. Для меня большая честь занять эту роль и я обещаю руководствоваться ценностями и видением, которые определяют это особое место в течение полувека,

– подчеркнул новый генеральный директор Apple.