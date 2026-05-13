Що відомо про атаку на Foxconn?

Тайванська корпорація Foxconn, яка є ключовим партнером Apple та одним із найбільших виробників електроніки у світі, офіційно підтвердила факт кібератаки на свої північноамериканські заводи. Інцидент став відомим після того, як хакерське угруповання під назвою Nitrogen внесло компанію до свого списку жертв на сайті з витоками даних. Зловмисники стверджують, що їм вдалося викрасти вражаючий обсяг інформації – майже 8 терабайтів даних, що включають понад 11 мільйонів окремих файлів, пише MacRumors.

За заявами хакерів, у їхньому розпорядженні опинилися конфіденційні інструкції, внутрішня проєктна документація та технічні креслення, пов’язані з такими гігантами, як Apple, Nvidia, Intel, Google та Dell. Хоча точний характер викрадених матеріалів ще не розголошений, експерти з кібербезпеки припускають, що це можуть бути операційні записи, дані співробітників або навіть секретні розробки, які ще не вийшли на ринок.

Представники Foxconn у коментарі для видання The Register підтвердили факт зламу, проте уникли прямих відповідей на запитання про те, чи була реально викрадена інформація замовників.

Деякі заводи Foxconn у Північній Америці постраждали від кібератаки,

– стримано прокоментував офіційний представник компанії Foxconn.

Він додав, що команда з кібербезпеки негайно активувала механізм реагування та впровадила заходи для забезпечення безперервності виробництва й поставок. Наразі відомо, що постраждалі заводи поступово повертаються до нормального режиму роботи.

Як це було

Географія атаки охопила заводи в штатах Вісконсин, Техас, Огайо, Вірджинія та Індіана, а також об’єкти в Мексиці. Особливо відчутним удар був для кампусу в Маунт-Плезант, штат Вісконсин. Збій почався у п’ятницю, коли вранці повністю зник доступ до мережі Wi‑Fi, а згодом зупинилася робота критичної інфраструктури заводу.

Нам наказали вимкнути комп’ютери і не входити в систему за жодних обставин,

– розповів журналістам WIRED один із працівників заводу на умовах анонімності.

Співробітникам навіть доводилося заповнювати паперові табелі обліку часу, оскільки цифрові термінали вийшли з ладу.

Відповідальність за атаку взяло на себе угруповання Nitrogen, яке діє з 2023 року і, за даними дослідників, використовує код, запозичений у сумнозвісного російського хакерського конструктора Conti 2.

Проте для Foxconn новини можуть бути ще гіршими, ніж просто витік даних. Фахівці з компанії Coveware попередили, що через помилку в коді шифрувальника Nitrogen відновлення файлів може бути неможливим навіть у разі сплати викупу. Це робить будь-які переговори зі злочинцями фактично марними для відновлення доступу до заблокованих систем.

Інші атаки проти Foxconn

Це вже не перший випадок, коли Foxconn стає мішенню для кіберзлочинців. У 2024 році компанія постраждала від атаки угруповання LockBit, а у 2020 році завод у мексиканському місті Сьюдад-Хуарес був атакований групою DoppelPaymer. Тоді зловмисники вимагали викуп у розмірі приблизно 34,6 мільйона доларів у біткоїнах.

Такі атаки підкреслюють вразливість глобальних ланцюгів постачання, де злам одного великого підрядника може поставити під загрозу інтелектуальну власність провідних технологічних брендів світу, підсумовує 24 Канал.

Вам також буде цікаво дізнатися: що Foxconn робить для Apple і як тісно вони пов'язані

Можна сміливо стверджувати, що Foxconn є одним із найважливіших виробничих партнерів Apple та фактично основою її глобального ланцюга постачання. Саме Foxconn займається контрактним виробництвом великої частини техніки Apple, передусім iPhone.

Формально компанія називається Hon Hai Precision Industry, а бренд Foxconn використовується для міжнародного ринку. Компанію заснував тайванський підприємець Terry Gou у 1974 році на Тайвані. Спочатку вона виробляла пластикові компоненти для телевізорів та ігрових консолей, але згодом перетворилася на найбільшого у світі контрактного виробника електроніки.

Співпраця Foxconn та Apple почала активно розвиватися у 2000-х роках, коли Apple різко наростила виробництво iPod, а пізніше iPhone. Саме Foxconn змогла запропонувати Apple масштаб, швидкість та дешевизну виробництва, яких тоді майже ніхто не міг забезпечити. Компанія побудувала величезні виробничі комплекси у Китаї, зокрема в Шеньчжені та Чженчжоу. Останнє місто навіть отримало неофіційну назву "iPhone City", оскільки там працювали сотні тисяч людей, які займалися складанням смартфонів Apple, пише Encyclopedia Britannica.

Foxconn не лише збирає готові iPhone. Компанія відповідає за інтеграцію компонентів, тестування пристроїв, контроль виробничих процесів, логістику та масштабування випуску нових моделей. Apple проєктує свої пристрої у США, але фактичне масове виробництво значною мірою залежить саме від Foxconn. Це зробило тайванську компанію критично важливою для бізнесу Apple. У різні роки Foxconn збирала iPhone, iPad, Mac та іншу техніку Apple.

На цьому тлі кібератака на Foxconn виглядає особливо небезпечною для Apple. Така атака створює одразу кілька ризиків:

Перший – витік конфіденційної інформації про майбутні продукти. Apple традиційно будує свою маркетингову стратегію навколо секретності нових пристроїв, тому навіть часткове розкриття креслень чи виробничих деталей може нашкодити компанії. Це стосується не лише дизайну, а й внутрішніх технічних рішень, виробничих процесів та компонентів, пише 24 Канал .

. Другий ризик – перебої у виробництві та постачанні. Навіть якщо сама Apple не стала прямою жертвою злому, будь-яка масштабна атака на Foxconn може тимчасово зупинити виробничі лінії, порушити логістику або затримати випуск нових продуктів. Особливо критичними такі інциденти стають перед запуском нових iPhone або під час пікових сезонів продажів.

Третій аспект – питання кібербезпеки всього глобального ланцюга постачання Apple. Великі технологічні компанії дедалі частіше стають цілями не через прямі атаки на їхні сервери, а через підрядників та партнерів. Foxconn володіє величезними масивами технічної документації своїх клієнтів, тому є дуже привабливою мішенню для програм-вимагачів. Аналітики з кібербезпеки прямо називають виробничі компанії нового покоління ключовими цілями для атак на ланцюги постачання.

Foxconn у США: як компанія вийшла за межі Тайваню і Китаю

Foxconn останніми роками також активно розширювала присутність у США. Це пов'язано одразу з кількома чинниками: торговельним конфліктом між США та Китаєм, бажанням Apple та інших компаній диверсифікувати виробництво, а також державною політикою Вашингтона щодо повернення промисловості до країни.

Одним із найбільш відомих проєктів став завод Foxconn у штаті Вісконсин, анонсований у 2017 році за підтримки адміністрації Трампа. Спочатку компанія обіцяла інвестувати приблизно 10 мільярдів доларів у виробництво LCD-панелей та створити тисячі робочих місць, пригадує Tom's Hardware.

Втім, початковий план не був реалізований у повному масштабі. Foxconn неодноразово змінювала концепцію американських заводів – від LCD-дисплеїв до серверів штучного інтелекту та електромобілів. Згодом компанія почала робити ставку на ШІ-сервери, дата-центри та нові напрямки виробництва. У 2025 році Foxconn отримала схвалення на додаткові інвестиції у Вісконсині для розширення виробництва ШІ-інфраструктури.

Крім Вісконсину, Foxconn розгорнула активність в Огайо, де придбала завод Lordstown для виробництва електромобілів. Пізніше підприємство почали адаптовувати під інші високотехнологічні напрями, включно з серверною інфраструктурою та ШІ-обладнанням.

Розширення Foxconn у США має стратегічне значення і для Apple. Американська компанія прагне зменшити залежність від Китаю через геополітичні ризики, торговельні війни та проблеми з постачанням, які особливо проявилися під час пандемії COVID-19. Саме тому Apple поступово переносить частину виробництва до Індії, В'єтнаму та Північної Америки. Foxconn у цьому процесі стала одним із головних інструментів трансформації глобального виробництва Apple.