Як OpenAI планує змінити ринок смартфонів?

Останні дані вказують на те, що OpenAI активно працює над створенням власного смартфона, який може з'явитися на ринку вже у 2028 році. Раніше увага компанії була зосереджена на інших формфакторах. Зокрема, у розробці перебували навушники зі штучним інтелектом під кодовою назвою "Sweetpea", що могли вийти під брендом "Dime", а також компактний девайс у формі ручки під назвою "Gumdrop". Останній не мав екрана, нагадував за розмірами iPod Shuffle і мав перетворювати рукописні нотатки на текст для ChatGPT. Однак зараз ці проєкти відсунуті на другий план заради створення повноцінного мобільного телефона, пише Android Authority.

Дивіться також OpenAI представила спеціалізований GPT Cyber з дуже конкретним призначенням

Цей крок, про який першим написав відомий аналітик Мін-Чі Куо, свідчить про серйозну зміну пріоритетів компанії. Центральним елементом майбутнього ґаджета стане власний процесор, над яким OpenAI працює спільно з гігантами індустрії – компаніями Qualcomm та MediaTek, пише Wcctech.

Очікується, що технічні характеристики та постачальники комплектуючих будуть остаточно визначені наприкінці 2026 року або у першому кварталі 2027 року. Ексклюзивним партнером зі спільного проєктування та виробництва систем виступатиме компанія Luxshare, яка прагне зміцнити свої позиції та стати лідером у наступному поколінні смартфонів, конкуруючи з Foxconn.

Нова філософія

Філософія нового пристрою від OpenAI полягає у відмові від традиційної моделі використання купи окремих додатків. Замість цього користувачі взаємодіятимуть з єдиним інтелектуальним агентом, який виконуватиме різні завдання й задовольнятиме потреби в режимі реального часу. Смартфон стане інструментом для безперервного збору контексту про стан користувача, що є критично важливим для роботи агентів штучного інтелекту.

Такий підхід вимагає особливої архітектури чипа, де пріоритетом буде ефективне споживання енергії, управління ієрархією пам'яті та виконання невеликих моделей безпосередньо на пристрої. Складніші обчислення будуть передаватися у хмару.

Apple приготуватися

OpenAI прагне повної вертикальної інтеграції, наслідуючи стратегію Apple: контроль над операційною системою, апаратним забезпеченням і моделями штучного інтелекту. Це створює серйозну загрозу для iPhone, оскільки бізнес-модель Apple значною мірою залежить від доходів магазину додатків App Store. Якщо потреба у додатках зникне, лідерство Apple опиниться під питанням, особливо враховуючи, що наразі компанія змушена покладатися на моделі Google Gemini для оновлення свого голосового помічника.

Потенційний обсяг постачань нових пристроїв оцінюється у 300 – 400 мільйонів одиниць на рік, що відповідає сегменту смартфонів високого класу. Чипсет від OpenAI, ймовірно, матиме розширені можливості постійної активності для розуміння контексту користувача, що вимагає впровадження спеціальних хабів низького енергоспоживання.

Такий смартфон може стати не просто черговим гаджетом, а початком нової екосистеми, де підписки на сервіси будуть об'єднані з апаратним забезпеченням.