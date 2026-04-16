Як працюватиме нова функція?

Сучасні тенденції в соціальних мережах диктують моду на використання штучного інтелекту для створення цілих фальшивих фотосесій. Багато користувачів уже випробували інструменти в спеціальному розділі зображень ChatGPT або використовували функції реміксів у Google Photos. Проте досі існував певний бар'єр, який уповільнював творчий процес – необхідність кожного разу завантажувати власну фотографію для створення нового варіанту, пише AndroidAuthority.

Ситуація може докорінно змінитися з виходом наступного оновлення від компанії OpenAI. Фахівці виявили в програмному коді бета-версії застосунка ChatGPT для Android під номером 1.2026.104 ознаки розробки нової опції. Йдеться про створення так званого фотореференсу, який система зможе зберігати в пам'яті та використовувати за запитом користувача.

Аналіз коду програми, який зробив AssembleDebug, дозволив активувати прихований інтерфейс, хоча функція ще не доступна широкому загалу. Згідно з отриманими даними, OpenAI планує інтегрувати можливість додавання еталонного знімка в розділ "Пам'ять" у ChatGPT.

Це логічне рішення, оскільки цей розділ уже відповідає за зберігання текстової інформації про вподобання людини. Тепер до цього переліку можуть додати і візуальні дані. Користувач матиме вибір: або завантажити вже готовий файл зі своєї галереї в телефоні, або зробити нове селфі за допомогою камери пристрою безпосередньо в інтерфейсі чат-бота.

Коли зображення буде додано до системи, воно стане постійним джерелом для генерації нових аватарів чи участі в популярних візуальних трендах. Вам більше не доведеться шукати вдалий кадр у пам'яті смартфона щоразу, коли ви захочете побачити себе в новому образі.



Як виглядає майбутня функція / Фото AndroidAuthority/Скриншот 24 Каналу

Компанія також подбала про гнучкість налаштувань: завантажену світлину можна буде в будь-який момент переглянути, замінити на іншу або повністю видалити.

Водночас існують певні відмінності від звичайної текстової пам'яті ChatGPT. На поточному етапі розробки штучний інтелект не зможе автоматично пригадувати ваше фото, ґрунтуючись лише на контексті попередніх розмов, як це відбувається з текстовими фактами. Ймовірно, функція потребуватиме прямого прохання використати збережений референс під час створення запиту.

Наразі лише тест

Варто зауважити, що наразі нововведення перебуває на стадії тестування. Попри те, що інтерфейс для додавання фото вдалося розблокувати шляхом маніпуляцій з кодом, сама нейромережа поки не почала використовувати ці дані для створення нових картинок.

Це свідчить про те, що розробники все ще працюють над фінальними штрихами алгоритму та його інтеграцією в загальну систему, тож на релізі все може виглядати інакше.