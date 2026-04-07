Компанія OpenAI оприлюднила набір пропозицій, які мають допомогти суспільству адаптуватися до епохи штучного інтелекту. Однією з ключових ідей стало тестування чотириденного робочого тижня без зниження зарплати. Про це пише ВВС.

Як ШІ може змінити роботу людей?

У звіті під назвою Industrial Policy for the Intelligence Age компанія зазначає, що розвиток ШІ вже скорочує час виконання багатьох завдань. Якщо цей тренд збережеться, системи зможуть виконувати проєкти, які сьогодні займають місяці, значно швидше. Це, на думку авторів, змінить принципи роботи організацій, створення знань і навіть те, як люди знаходять сенс у роботі.

Щоб підготуватися до таких змін, OpenAI пропонує стимулювати бізнес до покращення умов праці. Окрім скороченого робочого тижня, йдеться про збільшення пенсійних внесків, покриття витрат на медицину та підтримку догляду за дітьми.

Також компанія вважає, що варто розширювати зайнятість у сферах, де важлива взаємодія між людьми – зокрема в освіті, охороні здоров’я та догляді за дітьми.

Заяви OpenAI з’явилися на тлі побоювань, що розвиток ШІ може призвести до втрати робочих місць. Наприклад, голова Bank of England Andrew Bailey раніше порівнював можливі зміни з ефектом промислової революції.

Як пише Businessinsider, водночас інші експерти вважають, що вплив ШІ може проявитися не так швидко, як прогнозують технологічні компанії. Економіст Oxford Economics Adam Slater зазначає, що багато сценаріїв різкого зростання продуктивності базуються на оптимістичних припущеннях щодо темпів впровадження ШІ.

За його словами, навіть якщо технології мають потенціал значно підвищити продуктивність, подібні ефекти в історії часто проявлялися десятиліттями і могли швидко сповільнюватися.

Окрім цього, OpenAI запропонувала ідею створення публічного фонду добробуту, який дозволив би громадянам отримувати вигоду від економічного зростання, спричиненого розвитком ШІ. Подібні ініціативи раніше озвучувала і компанія Anthropic.

Загалом документ має на меті не стільки запропонувати готові рішення, скільки стимулювати дискусію про те, як адаптувати економіку та ринок праці до швидких технологічних змін.