Компанія OpenAI переглянула свою стратегію онлайн-шопінгу в ChatGPT і вирішила відмовитися від функції Instant Checkout. Ця опція, запущена у вересні, дозволяла купувати товари безпосередньо в додатку через партнерів на кшталт Etsy, Walmart та Shopify. Про це пише Macrumors.

Чому OpenAI змінила підхід до шопінгу в ChatGPT?

Однак функція не виправдала очікувань. У компанії зазначили, що вона не забезпечила потрібного рівня гнучкості, тому її більше не розвиватимуть як окремий продукт.

Замість цього OpenAI робить акцент на інструментах для пошуку та вибору товарів. Серед нововведень – візуальні порівняння продуктів, пошук за зображеннями для знаходження схожих речей, а також можливість фільтрувати результати через діалог із чат-ботом.

Як пише CNBC, ці функції працюють на основі розширеного протоколу Agentic Commerce Protocol, який дозволяє продавцям напряму інтегрувати свої каталоги та акції в ChatGPT. До системи вже підключилися великі ритейлери, зокрема Target, Sephora, Nordstrom, Best Buy та The Home Depot.

Окремо Walmart запускає власний досвід використання ChatGPT у своєму додатку. Він включатиме прив'язку акаунтів, програми лояльності та власну платіжну систему.

Оновлення почали розгортатися цього тижня і стануть доступними для користувачів тарифів Free, Go, Plus і Pro.

Паралельно OpenAI також повідомила про припинення підтримки відеосервісу Sora AI, який пропрацював лише шість місяців після запуску.