Компания OpenAI пересмотрела свою стратегию онлайн-шопинга в ChatGPT и решила отказаться от функции Instant Checkout. Эта опция, запущена в сентябре, позволяла покупать товары непосредственно в приложении через партнеров вроде Etsy, Walmart и Shopify. Об этом пишет Macrumors.

Почему OpenAI изменила подход к шопингу в ChatGPT?

Однако функция не оправдала ожиданий. В компании отметили, что она не обеспечила нужного уровня гибкости, поэтому ее больше не будут развивать как отдельный продукт.

Вместо этого OpenAI делает акцент на инструментах для поиска и выбора товаров. Среди нововведений – визуальные сравнения продуктов, поиск по изображениям для нахождения похожих вещей, а также возможность фильтровать результаты через диалог с чат-ботом.

Как пишет CNBC, эти функции работают на основе расширенного протокола Agentic Commerce Protocol, который позволяет продавцам напрямую интегрировать свои каталоги и акции в ChatGPT. К системе уже подключились крупные ритейлеры, в частности Target, Sephora, Nordstrom, Best Buy и The Home Depot.

Отдельно Walmart запускает собственный опыт использования ChatGPT в своем приложении. Он будет включать привязку аккаунтов, программы лояльности и собственную платежную систему.

Обновления начали разворачиваться на этой неделе и станут доступными для пользователей тарифов Free, Go, Plus и Pro.

Параллельно OpenAI также сообщила о прекращении поддержки видеосервиса Sora AI, который проработал всего шесть месяцев после запуска.