Об этом сообщило издание 9to5mac.

Почему Sora не смогла стать массовым сервисом?

Приложение Sora представили в сентябре 2025 года как второй мобильный продукт компании после ChatGPT для iPhone. Сервис позволял быстро создавать видеоролики на любые темы с помощью текстового описания. Простота использования и почти полное отсутствие ограничений на старте сделали платформу вирусной – пользователи активно экспериментировали с форматами, стилями и сюжетами.

Однако повторить масштаб успеха чат-бота новому продукту не удалось. После первоначального ажиотажа интерес к сервису начал снижаться. Немаловажным фактором стало изменение политики в отношении авторского права: OpenAI ввела строгие ограничения на использование интеллектуальной собственности без разрешения правообладателей. Именно эти правила существенно сузили возможности творческих экспериментов и, по оценкам наблюдателей, стали одной из причин потери популярности Sora.

В начале запуска приложение предлагало не только инструменты генерации видео, но и своеобразную социальную ленту, где можно было просматривать работы других пользователей. Это формировало ощущение сообщества, но со временем активность в ней заметно уменьшилась.

О завершении поддержки команда сервиса сообщила в соцсети X. Разработчики поблагодарили пользователей за созданный контент и пообещали впоследствии раскрыть детали относительно сроков окончательного закрытия, судьбы API и возможностей сохранения созданных видео.

По данным The Wall Street Journal, компания также пересматривает свою стратегию по разработке моделей для генерации видео в целом. OpenAI планирует сосредоточиться на создании так называемого "суперприложения", которое объединит функции ChatGPT, инструменты программирования Codex и веб-браузер Atlas. Последний, как сообщается, сейчас имеет серьезные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью.

Эксперты отрасли отмечают, что Sora изначально воспринималась скорее как демонстрация возможностей технологий, чем как полноценный профессиональный инструмент. Несмотря на это, проект привлек внимание известного американского бизнесмена Bob Iger, который рассматривал потенциальное партнерство с The Walt Disney Company. Однако проверить жизнеспособность этой идеи не удалось – сделка так и не была реализована.