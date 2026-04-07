Компания OpenAI обнародовала набор предложений, которые должны помочь обществу адаптироваться к эпохе искусственного интеллекта. Одной из ключевых идей стало тестирование четырехдневной рабочей недели без снижения зарплаты. Об этом пишет ВВС.

Как ИИ может изменить работу людей?

В отчете под названием Industrial Policy for the Intelligence Age компания отмечает, что развитие ИИ уже сокращает время выполнения многих задач. Если этот тренд сохранится, системы смогут выполнять проекты, которые сегодня занимают месяцы, значительно быстрее. Это, по мнению авторов, изменит принципы работы организаций, создания знаний и даже то, как люди находят смысл в работе.

Чтобы подготовиться к таким изменениям, OpenAI предлагает стимулировать бизнес к улучшению условий труда. Кроме сокращенной рабочей недели, речь идет об увеличении пенсионных взносов, покрытие расходов на медицину и поддержку ухода за детьми.

Также компания считает, что следует расширять занятость в сферах, где важно взаимодействие между людьми – в частности в образовании, здравоохранении и уходе за детьми.

Заявления OpenAI появились на фоне опасений, что развитие ИИ может привести к потере рабочих мест. Например, председатель Bank of England Andrew Bailey ранее сравнивал возможные изменения с эффектом промышленной революции.

Как пишет Businessinsider, в то же время другие эксперты считают, что влияние ИИ может проявиться не так быстро, как прогнозируют технологические компании. Экономист Oxford Economics Adam Slater отмечает, что многие сценарии резкого роста производительности базируются на оптимистичных предположениях относительно темпов внедрения ИИ.

По его словам, даже если технологии имеют потенциал значительно повысить производительность, подобные эффекты в истории часто проявлялись десятилетиями и могли быстро замедляться.

Кроме этого, OpenAI предложила идею создания публичного фонда благосостояния, который позволил бы гражданам получать выгоду от экономического роста, вызванного развитием ИИ. Подобные инициативы ранее озвучивала и компания Anthropic.

В целом документ имеет целью не столько предложить готовые решения, сколько стимулировать дискуссию о том, как адаптировать экономику и рынок труда к быстрым технологическим изменениям.