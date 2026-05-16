Apple продолжает расширять функциональность iPhone, и в iOS 26 компания добавила ряд инструментов, которые могут существенно изменить ежедневный сценарий использования смартфона. Часть этих функций не афишируется во время презентаций, но именно они часто оказываются наиболее практичными. Об этом пишет Macrumors.

Смотрите также OpenAI планирует судиться с Apple: что не поделили компании

Какие возможности iOS 26 остаются незамеченными?

Одно из менее очевидных нововведений позволяет буквально за несколько секунд трансформировать иконку приложения в виджет прямо на главном экране.

Для этого достаточно зажать иконку любого приложения, после чего система предложит доступные форматы виджетов. Если приложение поддерживает несколько вариантов отображения, пользователь может сразу выбрать нужный размер. Вернуть стандартную иконку можно тем же способом.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Это работает не только с фирменными сервисами Apple, но и со многими сторонними программами.

Карты теперь помнят ваши маршруты

В приложении "Карты" появилась возможность просматривать историю посещенных мест. Это полезно для тех, кто путешествует, посещает новые заведения или просто хочет быстро вспомнить конкретную локацию.

Все посещения автоматически группируются по категориям группируются по категориям – например, досуг, покупки или рестораны – а также сортируются по городам.

При необходимости эту историю можно очистить или полностью отключить ее запись в настройках геолокации.

Как пишет PCmag, большинство пользователей настраивают индивидуальные мелодии звонков, но iPhone также позволяет создавать собственные шаблоны вибрации.

Это особенно полезно, если смартфон часто находится в беззвучном режиме. Для каждого контакта можно создать уникальный тактильный сигнал – так можно понять, кто звонит или пишет сообщение, даже не глядя на экран.

Настройка доступна через приложение "Контакты" в разделе редактирования сигналов.

Кнопки быстрого доступа на экране блокировки больше не ограничиваются фонариком и камерой. Теперь на их место можно назначить практически любой элемент из Центра управления, включая команды сторонних приложений.

Это открывает возможность, например, запускать заметки, голосовую запись, умный дом или даже собственные автоматизации.

Малоизвестные жесты, которые экономят время

Функция Back Tap существует уже несколько лет, но многие о ней забывают. Она позволяет запускать действия двойным или тройным постукиванием по задней части корпуса. Это может быть создание скриншота, включение фонарика, запуск Siri или активация сложного сценария через "Команды".

Настройка находится в разделе специальных возможностей.

Стандартный скриншот захватывает только видимую часть дисплея захватывает только видимую часть дисплея. Но iPhone может сохранять всю страницу целиком – даже если она длиннее нескольких экранов. После создания снимка достаточно выбрать вкладку "Полная страница" и сохранить результат как документ.

Это особенно удобно для сохранения статей, чеков или документов. Если добавить таймер в Центр управления, он превращается в чрезвычайно удобный инструмент.

Долгое нажатие открывает ползунок, где можно мгновенно установить продолжительность от одной минуты до двух часов без перехода в приложение "Часы".

Инструменты для приватности и контроля

iOS 26 позволяет скрывать как отдельные приложения, так и целые страницы домашнего экрана.

Такие приложения не исчезают из системы полностью – их можно найти через поиск Spotlight или библиотеку программ – но они не отвлекают и не занимают место на экране. Это полезно для временной уборки рабочего пространства или скрытия менее нужных программ.

Фотографии часто содержат метаданные с координатами места съемки.

Перед отправкой изображения iPhone позволяет убрать информацию о местоположении как через меню редактирования фото, так и непосредственно в меню распространения. Это простой, но важный инструмент защиты приватности.

Еще одна малоизвестная возможность пригодится тем, кто засыпает под музыку, подкасты или аудиокниги.

В приложении "Часы" можно установить таймер, после завершения которого система автоматически прекратит воспроизведение любого медиаконтента. Эта функция позволяет не беспокоиться о том, что подкаст или плейлист будет работать всю ночь.

Несмотря на большое количество новых функций, именно такие небольшие инструменты часто больше всего влияют на повседневный опыт пользования iPhone. Они не меняют систему кардинально, но делают ее значительно удобнее, быстрее и гибче.