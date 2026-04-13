Чем Apple планирует удивить рынок умных очков?

Среди вариантов, проходящих испытания, есть большая прямоугольная оправа, напоминающая классическую модель Wayfarer, а также более изящный, тонкий прямоугольный дизайн, подобный тому, который обычно носит генеральный директор компании Тим Кук. Кроме этого, разрабатываются две версии с округлыми формами – большая и меньшая овальные или круглые оправы, пишет Neowin.

Внутреннее кодовое название проекта – N50. В отличие от гарнитуры Vision Pro, эти очки не будут иметь встроенных дисплеев. Зато основной акцент сделан на легкости, стиле и функциональности. Для производства планируют использовать высококачественный ацетат, что должно придать устройству премиального вида и ощущения.

Цветовая палитра также обещает быть разнообразной: на этапе тестирования находятся черный, морской синий и светло-коричневый оттенки.

Одной из ключевых особенностей очков станет уникальная система камер, сообщает Bloomberg. Apple рассматривает возможность использования вертикально ориентированных овальных линз с подсветкой вокруг них. Такой подход поможет сделать гаджет мгновенно узнаваемым и отличить его от конкурентов.

Очки будут оснащены микрофонами и динамиками, что позволит пользователям принимать телефонные звонки, слушать оповещения и наслаждаться музыкой.

Об искусственном интеллекте не забыли

Важной частью стратегии является внедрение мультимодального искусственного интеллекта. Очки будут работать на базе значительно обновленной Siri, которая должна появиться в операционной системе iOS 27. Благодаря системе компьютерного зрения Siri сможет понимать, что именно видит пользователь, и предоставлять соответствующие подсказки, например, маршруты на картах или визуальные напоминания.

Умные очки станут частью новой триады устройств с искусственным интеллектом от Apple, в которую также войдут обновленные наушники AirPods и специальный кулон со встроенной камерой, пишет 9to5mac.

В отличие от Meta, которая сотрудничает с компанией EssilorLuxottica для создания оправ, Apple стремится к полной вертикальной интеграции, разрабатывая дизайн самостоятельно. Компания планирует максимально использовать преимущества собственной экосистемы для удобного редактирования и распространения снятого контента через iPhone.

Когда ждать новинку?

Ожидается, что Apple может официально анонсировать новинку в конце 2026 или в начале 2027 года, отмечает Engadget. Начало массовых поставок и продаж запланировано на 2027 год.

Хотя рынок умных очков все еще находится на начальной стадии, он демонстрирует стремительный рост – на 139 процентов за последний год, что делает это направление чрезвычайно перспективным для Apple.