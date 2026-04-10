Каким будет iPhone Ultra?

Согласно последним утечкам информации, Apple решила изменить подход к наименованию своего первого гибкого устройства, выбрав название iPhone Ultra. Это решение подчеркивает премиальность и технологическое преимущество новинки. Вместе с названием в сети появились рендеры и видео, которые подробно демонстрируют внешний вид гаджета и раскрывают его ключевые физические параметры, пишет PhoneArena.

Дизайн iPhone Ultra существенно отличается от большинства конкурентов, которые сейчас представлены на рынке. Предварительные данные указывают на то, что смартфон будет короче стандартных складных устройств, однако значительно шире в разложенном состоянии, несколько напоминая провальный Surface Duo от Microsoft, который выглядел как книга.

Такая геометрия корпуса делает смартфон более похожим на небольшой планшет, чем на смартфон, что выгодно отличает его на фоне Galaxy Fold 7 или будущего Galaxy Fold 8.



Рендер iPhone Ultra / Фото Fpt



Рендер iPhone Ultra / Фото Fpt



Рендер iPhone Ultra / Фото Fpt

Особое внимание утечка уделяет толщине устройства. По имеющимся данным, в сложенном состоянии толщина iPhone Ultra составит 9,5 миллиметра, а в разложенном – лишь 4,5 миллиметра. Для сравнения, ожидаемый iPhone Air имеет толщину 5,6 миллиметра, а конкурент от Samsung, Galaxy Fold 7, в разложенном виде имеет толщину 4,2 миллиметра.

Хотя iPhone Ultra не становится абсолютным рекордсменом по этому показателю, он должен обеспечить аналогичные ощущения во время использования, оставаясь чрезвычайно элегантным и тонким гаджетом.



Рендер iPhone Ultra / Фото Fpt



Рендер iPhone Ultra / Фото Fpt



Рендер iPhone Ultra / Фото Fpt

Одним из самых впечатляющих аспектов будущей новинки является емкость аккумулятора. Apple планирует оснастить iPhone Ultra батареей на 5 800 миллиампер-часов. Это настоящий прорыв для складных смартфонов, где место всегда ограничено. Этот показатель значительно превышает возможности конкурентов: Galaxy Fold 7 имеет аккумулятор на 4 400 миллиампер-часов, а будущий Galaxy Fold 8, по слухам, получит 5 000 миллиампер-часов. Даже Galaxy TriFold, который имеет три панели вместо двух, продается с батареей на 5 600 миллиампер-часов и остается позади разработки Apple.

Технология дисплея также получит серьезное обновление. Существуют прототипы iPhone Ultra, где основной внутренний экран лишен каких-либо вырезов благодаря использованию камеры под дисплеем, пишет Android Headlines. Если эта версия пойдет в серийное производство, пользователи получат идеально чистую панель для потребления контента без лишних отвлекающих факторов в виде отверстий или "челок".



Рендер iPhone Ultra / Фото Fpt

Кроме этого, инженерам, как сообщается, удалось сделать складку на экране очень мелкой, что делает ее почти незаметной при ежедневном использовании. Многие конкуренты не могут этим похвастаться, ведь у их устройств складка заметна, если и не сразу, то после определенного времени использования.

