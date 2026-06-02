Что будет влиять на емкость батареи iPhone 18 Pro?

Последние данные от известных инсайдеров Digital Chat Station и Ice Universe раскрывают интересную стратегию Apple относительно внутренней компоновки будущих флагманов. Главной причиной разногласий в характеристиках стало физическое пространство внутри корпуса, которое занимает слот для SIM-карты. В странах, где Apple уже полностью перешла или планирует перейти на стандарт eSIM, освободившееся место планируют использовать для увеличения батареи. Об этом пишет издание Gadgets 360.

Согласно опубликованным данным, прототип iPhone 18 Pro для китайского рынка, где использование физических SIM-карт остается стандартом, имеет аккумулятор емкостью примерно 4 056 миллиампер-часов.

В то же время версия для рынка США, которая работает исключительно с eSIM, получит больший элемент питания – около 4 288 миллиампер-часов.

Это означает, что в Украину должны приехать устройства также с физической SIM-картой и батареей на 4 056 миллиампер-часов.

Такая разница может существенно повлиять на время автономной работы устройств в разных уголках мира.

Другие модели могут последовать этому примеру

Такая стратегия разделения может коснуться не только стандартной Pro-версии. Предыдущие отчеты указывают на аналогичную ситуацию с iPhone 18 Pro Max. Модели с поддержкой физических карточек могут получить аккумуляторы емкостью около 5 000 миллиампер-часов, тогда как варианты только с eSIM рассчитаны на 5 100 – 5 200 миллиампер-часов.

Специалисты предполагают, что Apple может постепенно отказаться от физических лотков для карт и на европейском рынке, что сделает версии с усиленной батареей более доступными для более широкого круга пользователей.

Несмотря на технические ограничения, связанные с размещением компонентов, Apple стремится улучшить общую энергоэффективность. Новое поколение смартфонов будет работать на базе процессора A20 Pro, который изготовят по передовому 2-нанометровым технологическим процессом компании TSMC. Это позволит не только повысить производительность, но и существенно снизить энергопотребление, что в сочетании с новыми батареями даст ощутимый прирост автономности.

Технологические обновления и ценовая политика

Кроме изменений в системе питания, iPhone 18 Pro получит существенно обновленную камеру. Инсайдеры сообщают о тестировании системы с затвором с переменной диафрагмой для основного 48-мегапиксельного сенсора. Это позволит пользователям лучше контролировать глубину резкости и качество снимков в сложных условиях освещения. Хотя общая концепция дизайна с тремя камерами останется неизменной, основной акцент сделают именно на качестве главного модуля.

Такие значительные аппаратные улучшения – новый тип камеры, переход на 2-нанометровый чип и увеличенные аккумуляторы – неизбежно приведут к росту себестоимости производства. Это ставит перед руководством Apple сложный вопрос относительно финальной цены для потребителя.



Рендеры iPhone 18 Pro, созданы на основе утечек информации / Изображение Gizmochina

Сейчас инженерные образцы iPhone 18 Pro уже заметили в четырех цветах, среди которых выделяется новый вариант темной вишни. Однако эксперты предостерегают: поскольку данные основываются на прототипах, финальные характеристики могут измениться до момента массового производства. Как пишет Gizmochina, кардинальный редизайн линейки Apple, вероятно, готовит лишь к 2027 году, когда будут праздновать 20-летие iPhone.