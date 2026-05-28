Новая эра Siri: от голосовых команд к умным диалогам

Будущая операционная система iOS 27 обещает стать одним из важнейших обновлений в области искусственного интеллекта для Apple. Согласно визуализациям, которые создали журналисты Bloomberg на основе внутренних данных компании, пользователей ждет полная переработка взаимодействия с устройством. Главной новостью стало появление отдельного приложения-чатбота Siri, который по своей функциональности будет напоминать инструменты вроде ChatGPT, Gemini или Claude.

Основные изменения коснутся способа вызова ассистента. В новой версии системы Siri фактически "поселится" внутри Dynamic Island. Пользователи смогут активировать обновленную анимацию привычным голосовым запросом или удержанием кнопки питания.

Однако появился и совершенно новый метод взаимодействия: жест смахивания вниз от верхнего центра экрана будет открывать интерфейс под названием Search or Ask. Эта функция заменит или существенно дополнит имеющиеся предложения Siri, позволяя вводить запросы текстом или голосом в любом месте системы.

Новая Siri будет активно взаимодействовать с Dynamic Island / Изображение Bloomberg

Персонализация и внешние ИИ-агенты

Apple стремится сделать свой искусственный интеллект максимально полезным, предоставляя ему доступ к личному контексту пользователя. Это означает, что ассистент сможет анализировать информацию из почты, сообщений, заметок и календаря, чтобы отвечать на сложные запросы. Например, вы сможете спросить Siri о времени посадки самолета или свободных окнах в графике перед записью к врачу.



Новая Siri / Изображение Bloomberg



Интересным нововведением станет открытость системы к сторонним разработчикам. Компания уже сотрудничает с OpenAI, но в iOS 27 пользователи смогут подключать другие нейросети через специальное меню в интерфейсе Search or Ask. Apple тестировала интеграцию с Gemini от Google и Claude от Anthropic, что позволит перенаправлять сложные запросы непосредственно этим сервисам.

iOS 27 будет включать долгожданную персонализированную версию Siri с возможностью понимать то, что происходит на экране, и лучшим осознанием личного контекста пользователя,

– добавил репортер MacRumors Джо Россиньол.

Само приложение Siri будет иметь темный интерфейс по умолчанию. В нижней части расположено поле для ввода текста, иконка микрофона и кнопка в виде скрепки для добавления файлов или изображений. Также разработчики предусмотрели историю чатов, которую можно настроить на автоматическое удаление через определенное время.

Обновление камеры и редактирование фотографий

Изменения не обошли и стандартные приложения:

Камера в iOS 27 получит специальный режим Siri, который позволит использовать Apple Intelligence для распознавания объектов. В частности, речь идет о возможности сканирования этикеток на продуктах для получения информации о питательной ценности.



Новая Siri в приложении "Камера" / Изображение Bloomberg

Панель "Добавить виджеты" позволит пользователям закреплять конкретные инструменты управления камерой прямо на главном экране программы.



Панель добавления виджетов / Изображение Bloomberg

В фотогалерее появятся новые функции ИИ для редактирования: Reframe и Extend. Они помогут автоматически изменять композицию кадра или достраивать края изображения.

Кроме того, Apple интегрирует умные инструменты проверки грамматики в текстовые поля по всей системе.



Контекст этого масштабного обновления является достаточно серьезным: недавно компания согласилась выплатить 250 миллионов долларов для урегулирования коллективного иска в США. Пользователи обвинили Apple в задержке обещанных функций персонализированной Siri, которые рекламировали еще во время выхода iPhone 16.

Ожидается, что новая Siri будет работать только на iPhone 15 Pro и более новых моделях из-за высоких требований к аппаратному обеспечению. Официальная презентация iOS 27 состоится во время конференции WWDC 2026, которая начнется 8 июня, а релиз для всех пользователей запланировали на сентябрь.