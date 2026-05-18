Apple годами использует технологический подход, известный как "бининг чипов" или chip binning – процесс сортировки процессоров после производства, который позволяет компании не утилизировать кристаллы с частично неисправными компонентами, а адаптировать их для других устройств. Об этом пишет 9to5mac.

Смотрите также Эти функции iPhone знают не все – подборка полезных трюков для iOS 26

Как Apple научилась зарабатывать на "дефектных" процессорах?

Новый материал The Wall Street Journal свидетельствует, что эта практика для Apple не просто способ минимизировать потери, а полноценная бизнес-стратегия, которая применяется уже более полутора десятилетий – еще со времен оригинального iPad и iPhone 4.

Суть метода заключается в том, что после производства не все чипы полностью соответствуют первоначальным характеристикам. Например, если один из графических ядер работает нестабильно или отдельные блоки потребляют больше энергии, такой процессор не обязательно бракуют.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Зато Apple выключает проблемные компоненты на программном или аппаратном уровне и использует такой чип в менее требовательном устройстве.

Почему это выгодно Apple?

Производство современных процессоров – чрезвычайно дорогой и сложный процесс. Во время изготовления кремниевых пластин даже малейшие микроскопические дефекты могут повлиять на работоспособность отдельных участков кристалла. Для большинства компаний это означает потери.

Apple же использует такие несовершенные чипы максимально эффективно.

Преимущества этого подхода очевидны:

растет процент годной продукции;

уменьшаются производственные потери;

снижается себестоимость устройств;

компания может создавать более доступные модели;

сокращается потребность в дополнительном производстве.

По оценкам источников The Wall Street Journal, такая стратегия могла принести Apple экономию, измеряемую сотнями миллионов долларов.

От MacBook Air до MacBook Neo

Одним из самых известных примеров стала история с первым MacBook Air на процессоре M1, который Apple представила в 2020 году.

Базовая версия ноутбука получила 7-ядерный графический процессор, тогда как дорогие модели имели полноценный 8-ядерный GPU.

Это не был отдельно спроектированный чип. На самом деле Apple использовала те же M1, но с одним деактивированным графическим ядром из-за производственных отклонений.

Подобный подход стал основой и для MacBook Neo. По данным источников, для этого ноутбука Apple использовала "забиненные" процессоры A18 Pro, которые изначально предназначались для iPhone 16 Pro, но имели лишь пять работоспособных графических ядер из шести.

Эта стратегия оказалась настолько успешной, что спрос на MacBook Neo превысил ожидания компании. Apple даже пришлось заказывать дополнительное производство таких процессоров после того, как резервы уже отсортированных чипов закончились.

Какие еще устройства используют "обрезанные" чипы?

The Wall Street Journal называет еще несколько продуктов, где Apple применила аналогичный подход.

Среди них:

iPhone SE с процессором A15 Bionic;

iPad mini с A17 Pro;

iPhone 16e с A18;

iPhone 17e с A19;

iPhone Air с A19 Pro.

Впрочем список значительно шире.

По словам источников, еще в эпоху чипа A4 Apple использовала процессоры, которые потребляли слишком много энергии для смартфонов, в приставках Apple TV, где питание от батареи не было критичным.

Похожая история была и с чипами S7. Менее энергоэффективные экземпляры, которые не подходили для Apple Watch, нашли применение во втором поколении HomePod.

Это не дефект, а часть инженерной философии

На первый взгляд может показаться, что Apple продает "бракованные" компоненты. На самом деле речь идет о давно отработанной практике полупроводниковой индустрии.

После тестирования производитель точно знает, какие блоки работают стабильно, а какие не соответствуют максимальным характеристикам. Если чип соответствует требованиям конкретного устройства после частичного отключения отдельных модулей, он считается полностью пригодным. Для пользователя это означает лишь незначительно более низкую производительность по сравнению со старшими моделями.

Для Apple – возможность гибко формировать продуктовую линейку, создавать новые бюджетные устройства и максимально эффективно использовать каждый произведенный кристалл.

История с "бракованными" чипами демонстрирует, что инженерная эффективность иногда приносит не меньше пользы, чем создание принципиально новых технологий.