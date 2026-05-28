Нова ера Siri: від голосових команд до розумних діалогів

Майбутня операційна система iOS 27 обіцяє стати одним із найважливіших оновлень у галузі штучного інтелекту для Apple. Згідно з візуалізаціями, які створили журналісти Bloomberg на основі внутрішніх даних компанії, користувачів чекає повна переробка взаємодії з пристроєм. Головною новиною стала поява окремого додатка-чатбота Siri, який за своєю функціональністю нагадуватиме інструменти на кшталт ChatGPT, Gemini або Claude.

Основні зміни торкнуться способу виклику асистента. У новій версії системи Siri фактично "оселиться" всередині Dynamic Island. Користувачі зможуть активувати оновлену анімацію звичним голосовим запитом або утриманням кнопки живлення.

Проте з'явився і зовсім новий метод взаємодії: жест змахування вниз від верхнього центру екрана відкриватиме інтерфейс під назвою Search or Ask. Ця функція замінить або суттєво доповнить наявні пропозиції Siri, дозволяючи вводити запити текстом або голосом у будь-якому місці системи.

Нова Siri активно взаємодіятиме з Dynamic Island

Персоналізація та зовнішні ШІ-агенти

Apple прагне зробити свій штучний інтелект максимально корисним, надаючи йому доступ до особистого контексту користувача. Це означає, що асистент зможе аналізувати інформацію з пошти, повідомлень, нотаток і календаря, щоб відповідати на складні запити. Наприклад, ви зможете запитати Siri про час посадки літака або вільні вікна у графіку перед записом до лікаря.



Нова Siri / Зображення Bloomberg



Цікавим нововведенням стане відкритість системи до сторонніх розробників. Компанія вже співпрацює з OpenAI, але в iOS 27 користувачі зможуть підключати інші нейромережі через спеціальне меню в інтерфейсі Search or Ask. Apple тестувала інтеграцію з Gemini від Google та Claude від Anthropic, що дозволить перенаправляти складні запити безпосередньо цим сервісам.

iOS 27 включатиме довгоочікувану персоналізовану версію Siri з можливістю розуміти те, що відбувається на екрані, та кращим усвідомленням особистого контексту користувача,

– додав репортер MacRumors Джо Россіньол.

Сам додаток Siri матиме темний інтерфейс за замовчуванням. У нижній частині розташоване поле для введення тексту, іконка мікрофона та кнопка у вигляді скріпки для додавання файлів чи зображень. Також розробники передбачили історію чатів, яку можна налаштувати на автоматичне видалення через певний час.

Оновлення камери та редагування фотографій

Зміни не оминули і стандартні додатки:

Камера в iOS 27 отримає спеціальний режим Siri, який дозволить використовувати Apple Intelligence для розпізнавання об'єктів. Зокрема, йдеться про можливість сканування етикеток на продуктах для отримання інформації про поживну цінність.



Нова Siri в додатку "Камера" / Зображення Bloomberg

Панель "Додати віджети" дозволить користувачам закріплювати конкретні інструменти керування камерою прямо на головному екрані програми.



Панель додавання віджетів / Зображення Bloomberg

У фотогалереї з'являться нові функції ШІ для редагування: Reframe та Extend. Вони допоможуть автоматично змінювати композицію кадру або добудовувати краї зображення.

Крім того, Apple інтегрує розумні інструменти перевірки граматики в текстові поля по всій системі.



Контекст цього масштабного оновлення є досить серйозним: нещодавно компанія погодилася виплатити 250 мільйонів доларів для врегулювання колективного позову в США. Користувачі звинуватили Apple у затримці обіцяних функцій персоналізованої Siri, які рекламували ще під час виходу iPhone 16.

Очікують, що нова Siri працюватиме лише на iPhone 15 Pro та новіших моделях через високі вимоги до апаратного забезпечення. Офіційна презентація iOS 27 відбудеться під час конференції WWDC 2026, яка розпочнеться 8 червня, а реліз для всіх користувачів запланували на вересень.