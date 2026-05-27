Штучний інтелект стає вироком для Google

Після нещодавньої конференції Google I/O, де технологічний гігант презентував масштабне оновлення своєї пошукової системи, альтернативний сервіс DuckDuckGo зафіксував стрімке зростання популярності. Про це повідомляє видання TechCrunch, посилаючись на внутрішні дані компанії. Користувачі, незадоволені новими методами роботи Google, почали масово завантажувати застосунки конкурента, який традиційно робить ставку на приватність і відсутність стеження.

На щорічній конференції для розробників Google оголосив, що звичний список посилань поступово замінить інтелектуальний агент. Цей алгоритм самостійно відповідатиме на запити, виконуватиме завдання та проводитиме моніторинг у фоновому режимі. У компанії назвали це "найбільшим оновленням за останні 25 років", проте частина аудиторії сприйняла зміни як спробу силоміць нав'язати технології, які не завжди працюють коректно.

Критика на адресу Google посилилася через побоювання, що ШІ-огляди знищать відкриту мережу, оскільки користувачі ще рідше переходитимуть на першоджерела. Крім того, ШІ часто видає неточні відповіді та ускладнює прості речі. Журналісти зазначають, що навіть пошук звичайного слова "disregard" (ігнорувати) став проблематичним через нові алгоритми.

Статистика великого "переселення"

Дані, які наводить DuckDuckGo, демонструють реальні масштаби невдоволення. У період з 20 по 25 травня кількість встановлень застосунку в США зросла в середньому на 18,1 відсотка порівняно з попереднім тижнем. Пік популярності припав на 25 травня, коли зростання сягнуло 30,5 відсотка.

Особливо помітною ця тенденція стала серед власників iPhone. За інформацією видання 9to5Mac, темпи встановлень на iOS у США в середньому зросли на 33 відсотки, а в пікові моменти цей показник стрибав до вражаючих 69,9 відсотка.

Цікаво, що цей сплеск активності припав на вихідні з нагоди Дня пам'яті, коли трафік у мережі зазвичай знижується.

Google просто нав'язує ШІ без можливості відмовитися,

– прокоментував ситуацію генеральний директор DuckDuckGo Габріель Вайнберг.

Він додав, що результати пошуку Google стають гіршими, а не кращими, тому люди шукають місце, де вони самі можуть вирішувати, скільки штучного інтелекту їм потрібно.

Окрім мобільного застосунку, користувачі почали частіше відвідувати спеціальну сторінку noai.duckduckgo.com, яка за замовчуванням вимикає всі ШІ-функції, включаючи згенеровані відповіді та зображення. Кількість відвідувань цього ресурсу зросла в середньому на 22,7 відсотка.

Приватність проти корпоративних алгоритмів

Попри статус "альтернативного" пошуковика, DuckDuckGo наразі займає лише близько 2 відсотків ринку США. Під час антимонопольного судового процесу 2023 року Габріель Вайнберг заявляв, що ексклюзивні контракти Google як пошуковика за замовчуванням суттєво обмежують можливості конкуренції. Проте нинішня ситуація дає компанії шанс залучити аудиторію, для якої приватність є критично важливою.

DuckDuckGo також підключила ШІ, але робить це інакше

DuckDuckGo також розвиває власний продукт під назвою Duck.ai. Це безкоштовний сервіс, який не потребує реєстрації та надає доступ до таких моделей, як Claude 4.5 Haiku від Anthropic, Llama 4 Scout від Meta, Mistral Small 3 24B та GPT-5 mini від OpenAI.

Головна відмінність полягає в тому, що всі чати є повністю приватними. Система видаляє IP-адресу користувача перед тим, як надіслати запит провайдеру моделі, а всі розмови стираються протягом 30 днів. Більше того, дані користувачів ніколи не використовують для навчання нейромереж.

Ми поважаємо не лише вибір користувача, а й його приватність,

– заявив Габріель Вайнберг.

Він підкреслив, що компанія не збирає історію пошуку чи листування в чатах. Окрім цього, DuckDuckGo пропонує функцію Search Assist та спеціальний фільтр зображень, який дозволяє приховати контент, створений нейромережами, із результатів видачі.

За словами Каміла Базбаза, керівника відділу комунікацій DuckDuckGo, функції ШІ є одними з найпопулярніших у сервісі, попри можливість їхнього відключення.

Люди просто хочуть мати вибір,

– підсумував він.

Наразі ця тенденція найбільш виражена саме в США, що може бути прямою реакцією на орієнтовані на американський ринок анонси Google. Як ситуація розвиватиметься в глобальному масштабі, покаже час, але поточні цифри свідчать про серйозний запит суспільства на цифрову автономію та прозорість.