Що впливатиме на ємність батареї iPhone 18 Pro?

Останні дані від відомих інсайдерів Digital Chat Station та Ice Universe розкривають цікаву стратегію Apple щодо внутрішнього компонування майбутніх флагманів. Головною причиною розбіжностей у характеристиках став фізичний простір всередині корпусу, який займає слот для SIM-карти. У країнах, де Apple вже повністю перейшла або планує перейти на стандарт eSIM, звільнене місце планують використати для збільшення батареї. Про це пише видання Gadgets 360.

Згідно з опублікованими даними, прототип iPhone 18 Pro для китайського ринку, де використання фізичних SIM-карт залишається стандартом, має акумулятор ємністю приблизно 4 056 міліампер-годин.

Водночас версія для ринку США, яка працює виключно з eSIM, отримає більший елемент живлення – близько 4 288 міліампер-годин.

Це означає, що в Україну повинні приїхати пристрої також з фізичною SIM-карткою та батареєю на 4 056 міліампер-годин.

Така різниця може суттєво вплинути на час автономної роботи пристроїв у різних куточках світу.

Інші моделі можуть наслідувати цей приклад

Така стратегія розділення може торкнутися не лише стандартної Pro-версії. Попередні звіти вказують на аналогічну ситуацію з iPhone 18 Pro Max. Моделі з підтримкою фізичних карток можуть отримати акумулятори ємністю близько 5 000 міліампер-годин, тоді як варіанти лише з eSIM розраховані на 5 100 – 5 200 міліампер-годин.

Фахівці припускають, що Apple може поступово відмовитися від фізичних лотків для карт і на європейському ринку, що зробить версії з посиленою батареєю доступнішими для ширшого кола користувачів.

Попри технічні обмеження, пов'язані з розміщенням компонентів, Apple прагне покращити загальну енергоефективність. Нове покоління смартфонів працюватиме на базі процесора A20 Pro, який виготовлять за передовим 2-нанометровим технологічним процесом компанії TSMC. Це дозволить не лише підвищити продуктивність, а й суттєво знизити енергоспоживання, що в поєднанні з новими батареями дасть відчутний приріст автономності.

Технологічні оновлення та цінова політика

Окрім змін у системі живлення, iPhone 18 Pro отримає суттєво оновлену камеру. Інсайдери повідомляють про тестування системи із затвором зі змінною діафрагмою для основного 48-мегапіксельного сенсора. Це дозволить користувачам краще контролювати глибину різкості та якість знімків у складних умовах освітлення. Хоча загальна концепція дизайну з трьома камерами залишиться незмінною, основний акцент зроблять саме на якості головного модуля.

Такі значні апаратні покращення – новий тип камери, перехід на 2-нанометровий чип та збільшені акумулятори – неминуче призведуть до зростання собівартості виробництва. Це ставить перед керівництвом Apple складне питання щодо фінальної ціни для споживача.



Рендери iPhone 18 Pro, створені на основі витоків інформації / Зображення Gizmochina

Наразі інженерні зразки iPhone 18 Pro вже помітили у чотирьох кольорах, серед яких виділяється новий варіант темної вишні. Проте експерти застерігають: оскільки дані ґрунтуються на прототипах, фінальні характеристики можуть змінитися до моменту масового виробництва. Як пише Gizmochina, кардинальний редизайн лінійки Apple, ймовірно, готує лише до 2027 року, коли святкуватимуть 20-річчя iPhone.