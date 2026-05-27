Компанія Apple, ймовірно, готує одну з найпрактичніших функцій безпеки для iPhone за останні роки. За даними видання Apple та журналістів 9to5Mac, компанія розробляє систему, яка автоматично визначатиме момент викрадення смартфона й миттєво блокуватиме пристрій.

Чому Apple взялася за новий захист iPhone?

Ідея полягає у тому, щоб iPhone міг самостійно розпізнати підозрілий рух – наприклад, коли телефон різко вихоплюють із рук користувача та швидко віддаляються з ним. Для цього Apple планує використовувати дані акселерометра, сенсорів руху та додаткові контекстні сигнали.

Якщо система визначить, що пристрій могли вкрасти, смартфон автоматично перейде в режим блокування, не дозволяючи злочинцю отримати доступ до особистих даних.

Apple вже має кілька інструментів для захисту даних користувачів. Серед них – функція Stolen Device Protection та сервіс Find My. Вони допомагають знайти втрачений смартфон або обмежити доступ до нього після зникнення.

Втім, у цих систем є слабке місце. Якщо злодій викрадає вже розблокований iPhone, він отримує короткий проміжок часу для доступу до критично важливих функцій. За цей час можуть бути змінені паролі, вимкнені налаштування безпеки або відкриті банківські застосунки.

Саме такі сценарії останніми роками стали особливо поширеними у великих містах. Зловмисники часто діють у натовпі, вихоплюючи смартфон буквально на кілька секунд після того, як власник розблокував екран.

Android уже має схожу технологію

У матеріалі зазначається, що Apple, схоже, надихається функцією Theft Detection Lock, яку Google представила разом з Android 15.

Система Google використовує штучний інтелект і датчики руху для виявлення характерних сценаріїв крадіжки. Наприклад, якщо після різкого ривка людина починає швидко бігти, їхати велосипедом або автомобілем, смартфон автоматично блокується.

Apple може піти ще далі. За інформацією 9to5Mac, компанія тестує інтеграцію з Apple Watch. Смартфон зможе перевіряти, чи залишився поруч годинник власника. Якщо iPhone раптово віддалився від Apple Watch, це може стати додатковим підтвердженням можливої крадіжки.

Крім того, Apple нібито планує використовувати геолокаційні дані та аналіз знайомих місць – дому чи роботи. Якщо підозріла активність відбувається у незнайомій локації, система може автоматично обмежити доступ до налаштувань безпеки, паролів та облікових записів.

Ставка на "розумну" безпеку

Як пише Digitaltrends, останніми роками виробники смартфонів дедалі активніше інтегрують функції на основі штучного інтелекту не лише для камер чи голосових помічників, а й для безпеки.

У випадку Apple нова функція виглядає особливо важливою, оскільки вона орієнтована не на віддалене відновлення доступу до пристрою, а на миттєву реакцію під час самої крадіжки.

Для користувачів це може означати значно менший ризик втрати банківських даних, акаунтів або особистої інформації. Навіть кілька секунд автоматичного блокування здатні завадити злодію скористатися розблокованим смартфоном.

Водночас поява такої системи демонструє ще одну тенденцію ринку – великі технологічні компанії дедалі частіше переймають найуспішніші ідеї одна одної. Apple традиційно робить ставку на приватність та інтеграцію власної екосистеми, тоді як Android-виробники останнім часом активніше розвивають проактивні AI-системи безпеки.

Коли функція може з'явитися?

Офіційно Apple поки не анонсувала нову систему захисту від крадіжок і не назвала термінів запуску. Проте журналісти стверджують, що функція вже перебуває на стадії активної розробки.

Є припущення, що технологія може дебютувати в одному з майбутніх оновлень iOS або стати частиною iOS 27 пізніше цього року. Якщо Apple дійсно реалізує систему у заявленому вигляді, це може стати одним із найпомітніших практичних застосувань штучного інтелекту та сенсорної аналітики в майбутніх iPhone.