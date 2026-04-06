Что известно об iPhone 18?

Несмотря на большое количество слухов вокруг iPhone 18 Pro и гибкого iPhone Fold, информации о базовых флагманах Apple до недавнего времени было немного. Однако новые данные от известного инсайдера Fixed Focus Digital из сети Weibo позволяют составить более четкое представление о том, чего ожидать от стандартного iPhone 18, пишет 9to5Mac.

По его словам, базовая модель практически не получит изменений во внешнем дизайне. Единственное, что может отличать новинку – это незначительная корректировка габаритов корпуса, которое пользователи, скорее всего, даже не заметят.

Однако такие минимальные изменения размеров, которые часто практикует Apple, могут сыграть на руку производителям аксессуаров, поскольку пользователи не смогут использовать чехлы и другие вещи от предыдущего поколения и им придется купить новые.

Дисплей iPhone 18, предположительно, останется на уровне 6,3 дюйма. Также инсайдер опровергает предыдущие предположения о том, что как минимум три модели линейки получат уменьшенный вырез Dynamic Island, о чем ранее сообщал другой известный инсайдер Ice Universe. Согласно новым данным, обновленный компактный вырез останется эксклюзивной особенностью только для премиальных моделей iPhone 18 Pro и Pro Max. Это подтверждает стратегию компании по четкому разграничению базовых и профессиональных версий своих устройств.

iPhone Air 2

Еще больше дискуссий вызывает будущий iPhone Air 2. Здесь мнения аналитиков разделились. Ранее сообщалось, что релиз этой модели могут отложить до весны 2027 года. Такую задержку связывали с желанием Apple добавить вторую камеру на заднюю панель устройства, что требует дополнительного времени на разработку. Журналист Марк Гурман из Bloomberg также подтверждает весенний график 2027 года, хотя он выражает сомнение относительно появления второй камеры в этой модели.

В то же время Fixed Focus Digital настаивает на совсем другом сценарии. Он утверждает, что Apple продолжает двигаться по плану стандартного годового цикла обновления. Это означает, что iPhone Air 2 может дебютировать уже этой осенью вместе с iPhone 18 Pro и iPhone Fold.

По его информации, это будет плановое эволюционное обновление без радикальных изменений в дизайне или камере. Главный акцент будет сделан на внутренних компонентах, в частности на использовании нового мощного процессора A20 Pro.

Если эта версия подтвердится, то осенью Apple представит традиционные четыре новые модели, хотя средняя цена линейки может вырасти. Стоит отметить, что существует также осторожное предположение, что базовый iPhone 18 может переместиться на начало 2027 года вместе с моделью iPhone 18e.