Какие цвета получат iPhone 18 Pro?

В моделях iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max пользователям предложили три варианта: серебристый, космический оранжевый и глубокий синий. Это был исторический момент, ведь впервые премиальная линейка не получила черного или темно-серого цвета, которые десятилетиями считались визитной карточкой серии, пишет MacRumors.

Для тех, кто надеялся на возвращение классики в следующем поколении, новости неутешительны. Инсайдер Instant Digital, который известен своими точными прогнозами в китайской соцсети Weibo, утверждает, что Apple не планирует возвращать черный вариант для iPhone 18 Pro.

Вместо того чтобы вернуться к проверенным временем решений, технологический гигант из Купертино продолжает поиски новых визуальных акцентов. Марк Гурман из агентства Bloomberg подтверждает эти предположения, отмечая, что компания сейчас активно экспериментирует с насыщенным красным для будущих флагманов. Кроме красного, в разработке находятся еще несколько традиционных оттенков, но черный среди них снова отсутствует.

Интересно, что ранее в сети ходили слухи о возможном появлении фиолетового и коричневого цветов для серии Pro. Однако Гурман склоняется к мысли, что эти варианты не являются отдельными цветами, а лишь различными версиями одной и той же концепции глубокого красного цвета. Такая стратегия может означать, что Apple пытается найти новый фирменный цвет, который стал бы таким же узнаваемым, как и классический черный, но при этом выглядел бы более современно и эксклюзивно.

Складной iPhone играет за обоих

В противовес профессиональной линейке, первый складной смартфон Apple, по предварительным данным, получит более сдержанный дизайн. Компания планирует избегать слишком ярких или экспериментальных цветов для этого инновационного устройства. Вместо этого разработчики собираются остановиться на проверенных вариантах: космическом сером или черном и серебристом или белом.

Это решение выглядит логичным, поскольку складной смартфон сам по себе является сложным технологическим продуктом, и Apple, вероятно, хочет подчеркнуть его премиальность и надежность через классическую цветовую гамму.

Можно ли верить слухам?

Доверие к подобным утечкам информации основывается на успешном опыте инсайдера Instant Digital. Он уже неоднократно демонстрировал свою осведомленность в планах компании.

Например, именно он заблаговременно сообщил о выпуске iPhone 14 в желтом цвете весной 2023 года.

Также он точно описал внедрение матового стекла для задней панели в моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus еще до их официального релиза.

Такая точность прогнозов делает его данные об iPhone 18 Pro весьма весомыми для аналитиков рынка и потребителей.

Когда выйдет iPhone 18 Pro?

Традиционно новые iPhone 18 Pro должны представить широкой общественности в сентябре.

Складная модель может появиться несколько позже, хотя точные временные рамки ее выхода остаются предметом дискуссий.

Отсутствие черного цвета в основной линейке может стать серьезным вызовом для маркетинга, поскольку этот цвет всегда пользовался наибольшим спросом среди бизнес-пользователей и сторонников минимализма.

Однако успех предыдущих ярких моделей показывает, что аудитория готова к изменениям, если они сопровождаются высоким качеством исполнения и новыми технологическими возможностями. Глубокий красный оттенок имеет все шансы стать новым символом премиальности в экосистеме Apple.