Які кольори отримають iPhone 18 Pro?

У моделях iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max користувачам запропонували три варіанти: сріблястий, космічний помаранчевий та глибокий синій. Це був історичний момент, адже вперше преміальна лінійка не отримала чорного або темно-сірого кольору, які десятиліттями вважалися візитівкою серії, пише MacRumors.

Для тих, хто сподівався на повернення класики в наступному поколінні, новини невтішні. Інсайдер Instant Digital, який відомий своїми точними прогнозами у китайській соцмережі Weibo, стверджує, що Apple не планує повертати чорний варіант для iPhone 18 Pro.

Замість того щоб повернутися до перевірених часом рішень, технологічний гігант із Купертіно продовжує пошуки нових візуальних акцентів. Марк Гурман з агентства Bloomberg підтверджує ці припущення, зазначаючи, що компанія зараз активно експериментує з насиченим червоним для майбутніх флагманів. Окрім червоного, у розробці перебувають ще кілька традиційних відтінків, але чорний серед них знову відсутній.

Цікаво, що раніше в мережі ширилися чутки про можливу появу фіолетового та коричневого кольорів для серії Pro. Проте Гурман схиляється до думки, що ці варіанти не є окремими кольорами, а лише різними версіями однієї й тієї ж концепції глибокого червоного кольору. Така стратегія може означати, що Apple намагається знайти новий фірмовий колір, який став би таким же впізнаваним, як і класичний чорний, але при цьому виглядав би більш сучасно та ексклюзивно.

Складаний iPhone відіграється за обох

На противагу професійній лінійці, перший складаний смартфон Apple, за попередніми даними, отримає більш стриманий дизайн. Компанія планує уникати занадто яскравих або експериментальних кольорів для цього інноваційного пристрою. Замість цього розробники збираються зупинитися на перевірених варіантах: космічному сірому або чорному та сріблястому або білому.

Це рішення виглядає логічним, оскільки складаний смартфон сам по собі є складним технологічним продуктом, і Apple, імовірно, хоче підкреслити його преміальність та надійність через класичну колірну гаму.

Чи можна вірити чуткам?

Довіра до подібних витоків інформації ґрунтується на успішному досвіді інсайдера Instant Digital. Він вже неодноразово демонстрував свою обізнаність у планах компанії.

Наприклад, саме він завчасно повідомив про випуск iPhone 14 у жовтому кольорі навесні 2023 року.

Також він точно описав впровадження матового скла для задньої панелі в моделях iPhone 15 та iPhone 15 Plus ще до їхнього офіційного релізу.

Така точність прогнозів робить його дані про iPhone 18 Pro вельми вагомими для аналітиків ринку та споживачів.

Коли вийде iPhone 18 Pro?

Традиційно нові iPhone 18 Pro мають представити широкому загалу у вересні.

Складана модель може з'явитися дещо пізніше, хоча точні часові рамки її виходу залишаються предметом дискусій.

Відсутність чорного кольору в основній лінійці може стати серйозним викликом для маркетингу, оскільки цей колір завжди мав найбільший попит серед бізнес-користувачів та прихильників мінімалізму.

Проте успіх попередніх яскравих моделей показує, що аудиторія готова до змін, якщо вони супроводжуються високою якістю виконання та новими технологічними можливостями. Глибокий червоний відтінок має всі шанси стати новим символом преміальності в екосистемі Apple.