Про нову функцію почали повідомляти користувачі, які вже встановили першу бета-версію iOS 27 для розробників, пише 24 Канал.

Дивіться також iOS 27 не залишила нікого за бортом: які iPhone отримають нову систему

Після оновлення в розділі "Звуки і вібрація" з'явилися окремі регулятори гучності для різних типів звуків. Якщо раніше система використовувала фактично єдиний повзунок для більшості звукових сигналів, то тепер Apple розділила налаштування на кілька категорій.

Користувачі можуть окремо регулювати:

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

гучність мелодії дзвінка;

гучність будильників і таймерів;

гучність сповіщень та системних звуків.

Змінити гучність будильника в iOS 27 тепер можна окремо від системних звуків / Скриншот налаштувань

Це означає, що власники iPhone більше не змушені шукати компроміс між гучним будильником і надто гучними повідомленнями. Наприклад, можна залишити максимальну гучність будильника для ранкового пробудження, одночасно зменшивши рівень системних сповіщень.

Зміна виглядає незначною, однак вона усуває одне з найбільш помітних обмежень системи, яке існувало в iOS багато років.

Що ще знайшли в iOS 27?

Окрім нової системи керування гучністю, тестувальники вже виявили низку інших нововведень, які Apple не детально демонструвала під час презентації.

Серед них:

великі віджети, які можуть займати майже весь робочий стіл;

можливість значно зменшити розмір годинника на екрані блокування;

підтримка майбутнього складаного iPhone у функції "Відеоповтор" на macOS.

Остання зміна особливо цікава, оскільки непрямо підтверджує підготовку програмної екосистеми Apple до виходу першого складаного смартфона компанії.

Поки що всі ці нововведення доступні лише в першій бета-версії iOS 27 для розробників. До публічного релізу восени Apple може як доопрацювати окремі функції, так і додати нові можливості.