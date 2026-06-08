Нове оновлення зосередилося на відточеному інтерфейсі Liquid Glass, а також містить численні виправлення помилок і покращення продуктивності, розповідає 24 Канал.

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Разом із деталями на презентації Apple підтвердила й список сумісних смартфонів. Для власників iPhone цього року є хороша новина: жодна модель, яка підтримувала iOS 26, не втратить доступ до нової версії операційної системи.

Фактично Apple зберегла той самий перелік підтримуваних пристроїв. Це означає, що користувачі можуть встановити iOS 27 на всі смартфони, які вже працюють під керуванням iOS 26.

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До списку сумісних моделей увійшли:

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 16 та iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 та iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 та iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 та iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 та iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro та iPhone 11 Pro Max

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Чому це хороші новини для власників айфонів?

Останніми роками Apple регулярно припиняла підтримку частини старих моделей під час виходу великих версій iOS. Тому перед анонсом iOS 27 з'являлися припущення, що компанія може виключити зі списку деякі пристрої, зокрема серію iPhone 11.

Втім, цього разу Apple вирішила не скорочувати перелік підтримуваних смартфонів. Завдяки цьому навіть власники моделей, випущених ще у 2019 році, зможуть встановити нову систему та отримати основні оновлення безпеки й функціональності.

Водночас традиційно не всі нові можливості будуть доступні на кожному сумісному пристрої. Насамперед це стосується функцій Apple Intelligence, які вимагають потужнішого апаратного забезпечення. Apple детальніше розповість про обмеження окремих функцій ближче до публічного релізу системи.

Наразі iOS 27 вже доступна для розробників у вигляді першої бета-версії. Публічне тестування стартує найближчими місяцями, а фінальний реліз для всіх користувачів традиційно очікується восени разом із запуском нових моделей iPhone.