Що відомо про iPhone 18?

Попри велику кількість чуток навколо iPhone 18 Pro та гнучкого iPhone Fold, інформації про базові флагмани Apple донедавна було небагато. Проте нові дані від відомого інсайдера Fixed Focus Digital з мережі Weibo дозволяють скласти чіткіше уявлення про те, чого очікувати від стандартного iPhone 18, пише 9to5Mac.

За його словами, базова модель практично не отримає змін у зовнішньому дизайні. Єдине, що може відрізняти новинку – це незначне коригування габаритів корпусу, яке користувачі, скоріш за все, навіть не помітять.

Проте такі мінімальні зміни розмірів, які часто практикує Apple, можуть зіграти на руку виробникам аксесуарів, оскільки користувачі не зможуть використовувати чохли та інші речі від попереднього покоління і їм доведеться купити нові.

Дисплей iPhone 18, імовірно, залишиться на рівні 6,3 дюйма. Також інсайдер спростовує попередні припущення про те, що як мінімум три моделі лінійки отримають зменшений виріз Dynamic Island, про що раніше повідомляв інший відомий інсайдер Ice Universe. Згідно з новими даними, оновлений компактний виріз залишиться ексклюзивною особливістю лише для преміальних моделей iPhone 18 Pro та Pro Max. Це підтверджує стратегію компанії щодо чіткого розмежування базових та професійних версій своїх пристроїв.

iPhone Air 2

Ще більше дискусій викликає майбутній iPhone Air 2. Тут думки аналітиків розділилися. Раніше повідомлялося, що реліз цієї моделі можуть відкласти до весни 2027 року. Таку затримку пов'язували з бажанням Apple додати другу камеру на задню панель пристрою, що вимагає додаткового часу на розробку. Журналіст Марк Гурман з Bloomberg також підтверджує весняний графік 2027 року, хоча він висловлює сумнів щодо появи другої камери в цій моделі.

Водночас Fixed Focus Digital наполягає на зовсім іншому сценарії. Він стверджує, що Apple продовжує рухатися за планом стандартного річного циклу оновлення. Це означає, що iPhone Air 2 може дебютувати вже цієї осені разом з iPhone 18 Pro та iPhone Fold.

За його інформацією, це буде планове еволюційне оновлення без радикальних змін у дизайні чи камері. Головний акцент буде зроблено на внутрішніх компонентах, зокрема на використанні нового потужного процесора A20 Pro.

Якщо ця версія підтвердиться, то восени Apple представить традиційні чотири нові моделі, хоча середня ціна лінійки може зрости. Варто зазначити, що існує також обережне припущення, що базовий iPhone 18 може переміститися на початок 2027 року разом з моделлю iPhone 18e.