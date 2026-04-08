Почему Google решил изменить классический дизайн и как это повлияет на пользователей?

В течение многих лет пользователи браузеров наблюдали, как традиционная горизонтальная панель вкладок становится переполненной, что значительно усложняет навигацию. В ответ на этот вызов Google официально ввела поддержку вертикальных вкладок, которые теперь отображаются в боковой панели, а не в верхней части окна, пишет Mashable.

Такой подход позволяет видеть полные названия страниц, что является критически важным для тех, кто вынужден одновременно держать открытыми десятки ресурсов, отмечает сам Google в своем блоге. Активировать новую функцию достаточно просто: достаточно нажать правой кнопкой мыши на любом окне браузера и выбрать опцию, отвечающую за вертикальное отображение.



Как включить вертикальные вкладки в Google Chrome / Скриншот 24 Канала/Google

Кроме улучшения видимости заголовков, новый формат значительно упрощает организацию групп вкладок. Боковое расположение создает более чистое и структурированное рабочее пространство, помогая эффективнее переключаться между различными задачами.



Как включить вертикальные вкладки в Google Chrome / Скриншот 24 Канала/Google



Как включить вертикальные вкладки в Google Chrome / Скриншот 24 Канала/Google

Хотя подобные решения уже давно существуют у конкурентов, например, в Microsoft Edge, появление такой возможности в Chrome является знаковым событием из-за огромной аудитории этого браузера.

Другие обновления

Параллельно с обновлением навигации, Google существенно пересмотрела подход к потреблению текстового контента. Компания представила полностраничный интерфейс для режима чтения, пишет Neowin. Если раньше этот инструмент работал только как боковая панель, то теперь он предлагает полноценное погружение в текст.

Чтобы активировать этот опыт, пользователю нужно нажать правой кнопкой мыши на веб-странице и выбрать соответствующий пункт в меню. Это позволяет мгновенно убрать все лишние элементы, включая рекламу и отвлекающий визуальный шум. Результатом является максимально чистая среда, ориентированная исключительно на текст, что способствует глубокому чтению и лучшей концентрации внимания.

Эти изменения свидетельствуют о том, что разработчики Chrome делают ставку на гибкость и адаптивность интерфейса. Пользователи получают больше контроля над тем, как они структурируют информацию и минимизируют факторы, мешающие работе. Сочетание вертикальных вкладок с усовершенствованным режимом чтения подчеркивает стремление Google сделать веб-просмотр максимально эффективным.

В условиях растущей конкуренции между браузерами такие функции помогают Chrome оставаться актуальным инструментом для современных рабочих процессов.

Новые возможности начали появляться в десктопной версии браузера со вторника, 7 апреля 2026 года, и вскоре станут доступными для всех категорий пользователей.